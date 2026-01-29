Sisu 2026: veja lista de aprovados na UFC

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, na última quinta-feira (29), o resultado da chamada regular do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2026. As informações podem ser acessadas no site do sistema.

A ferramenta utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 para selecionar estudantes de todo o País para vagas ofertadas em instituições públicas de ensino superior, especialmente universidades e institutos federais.

Juntas, as quatro instituições de ensino do Ceará que utilizam o Sisu 2026 para o ingresso de novos alunos ofertam 14.223 vagas. Os estudantes convocados poderão realizar a matrícula no curso da instituição escolhida a partir da próxima segunda-feira (2).

Universidade Federal do Ceará

A Universidade Federal do Ceará (UFC) fornece 6.408 vagas distribuídas entre os semestres de 2026.1 e 2026.2.

>> Confira aqui a lista de candidatos aprovados na UFC

Os convocados devem realizar o envio dos documentos para matrícula. A submissão acontece através do Portal do Candidato Sisu na UFC e seguirá aberta até as 23h59 desta terça-feira (3).

Lista de espera do Sisu 2026

A lista de espera pode ser utilizada pelas instituições de educação superior participantes, durante todo o ano, para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular.

O período estabelecido pelo MEC para manifestar interesse em participar da lista começa nesta quinta (29) e segue até segunda-feira (2).