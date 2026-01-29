Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Sisu 2026: veja lista de aprovados na UFC

A Universidade Federal do Ceará forneceu 6.408 vagas entre os dois semestres do ano.

Escrito por
Renato Bezerra renato.bezerra@svm.com.br
(Atualizado às 14:21, em 02 de Fevereiro de 2026)
Ceará
Reitoria da UFC.
Legenda: Convocados devem realizar o envio dos documentos para matrícula a partir das 13h desta sexta-feira (30).
Foto: Daniel Aragão.

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, na última quinta-feira (29), o resultado da chamada regular do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2026. As informações podem ser acessadas no site do sistema.

A ferramenta utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 para selecionar estudantes de todo o País para vagas ofertadas em instituições públicas de ensino superior, especialmente universidades e institutos federais. 

Juntas, as quatro instituições de ensino do Ceará que utilizam o Sisu 2026 para o ingresso de novos alunos ofertam 14.223 vagas. Os estudantes convocados poderão realizar a matrícula no curso da instituição escolhida a partir da próxima segunda-feira (2).

Universidade Federal do Ceará

A Universidade Federal do Ceará (UFC) fornece 6.408 vagas distribuídas entre os semestres de 2026.1 e 2026.2. 

>> Confira aqui a lista de candidatos aprovados na UFC

Os convocados devem realizar o envio dos documentos para matrícula. A submissão acontece através do Portal do Candidato Sisu na UFC e seguirá aberta até as 23h59 desta terça-feira (3). 

Veja também

teaser image
Ceará

Sisu 2026: veja lista de aprovados no IFCE

teaser image
Ceará

Sisu 2026: veja lista de aprovados na Unilab

Lista de espera do Sisu 2026

A lista de espera pode ser utilizada pelas instituições de educação superior participantes, durante todo o ano, para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular. 

O período estabelecido pelo MEC para manifestar interesse em participar da lista começa nesta quinta (29) e segue até segunda-feira (2).

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Mulher protegida por guarda-chuva durante um dia chuvoso, com edifícios coloridos ao fundo.
Ceará

95 cidades do CE estão sob aviso de chuvas e ventos intensos; veja locais

Condições meteorológicas estão previstas para metade do território cearense.

Redação
Há 1 hora
O governador Elmano de Freitas fala ao microfone à frente de um painel verde que anuncia a inauguração da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Professor Paulo Ayrton. Ele está cercado por secretários e assessores durante a cerimônia.
Ceará

CE precisa concluir 108 escolas para finalizar universalização do tempo integral no Ensino Médio

Meta da gestão de Elmano de Freitas é concluir unidades ainda em 2026.

Thatiany Nascimento, Nicolas Paulino e Sofia Leite*
02 de Fevereiro de 2026
Beach Park: campanha “Residentes do Ceará 2026” se encerra nesta segunda (02)
Ceará

Beach Park: campanha “Residentes do Ceará 2026” se encerra nesta segunda (02)

Os ingressos adquiridos durante a campanha podem ser utilizados até abril.

Agência de Conteúdo DN
02 de Fevereiro de 2026
Foto de protesto pedindo justiça pelo cão Orelha em Fortaleza.
Ceará

Justiça por Orelha: manifestantes protestam na Beira Mar de Fortaleza contra violência animal

Ato na capital cearense faz parte de mobilização que pede responsabilização pelos responsáveis por torturar o cão em Santa Catarina.

Redação
01 de Fevereiro de 2026
Registro do acidente de moto em Novo Oriente, no interior do Ceará.
Ceará

Motociclista fica gravemente ferido após colidir com poste em Novo Oriente (CE); veja vídeo

Acidente foi registrado na madrugada de sábado (31).

Redação
01 de Fevereiro de 2026
Profissionais de saúde transportando paciente em maca por um corredor movimentado de hospital.
Ceará

Mais de 1.000 cearenses por mês entram na Justiça para acesso à saúde pública

Pedidos de medicamentos e tratamentos lideram a lista.

Theyse Viana
01 de Fevereiro de 2026
Fotos mostram veículos após acidente de trânsito em São Gonçalo do Amarante.
Ceará

Casal morre atropelado enquanto tentava empurrar carro sem combustível no Ceará

Acidente em rodovia de São Gonçalo do Amarante também deixou outros feridos.

Redação
01 de Fevereiro de 2026
fachada hospital santa casa, muro.
Ceará

Centro de Hemodiálise é inaugurado na Santa Casa de Fortaleza

O serviço é gratuito via SUS.

Redação
31 de Janeiro de 2026
Cena de ensino em sala de aula, com professora interagindo com a lousa e estudantes em primeiro plano.
Ceará

Precatórios de Fortaleza: veja detalhes do acordo sobre o pagamento dos professores

Acordo para pagamento foi firmado nessa quinta-feira (29).

Theyse Viana
31 de Janeiro de 2026
Três mulheres praticam ioga sentadas na grama com as mãos em prece. Em primeiro plano, um filhote de cachorro caramelo veste uma camiseta listrada e olha para o lado.
Ceará

Yoga com pets em Fortaleza: conheça projeto que promove aulas com filhotes para adoção

Evento ajuda a divulgar abrigos e arrecadar verbas revertidas em doação de rações.

Clarice Nascimento
31 de Janeiro de 2026
Ceará

Carnaval no Benfica: como equilibrar o impacto entre queixas e o ‘direito de festejar’

Em 2026, o polo teve mudança no local do palco e as apresentações que ocorriam na Praça João Gentil foram para a Praça da Gentilândia

Thatiany Nascimento
31 de Janeiro de 2026
Pessoa manipulando uma carteira de trânsito digital.
Ceará

Detran-CE cadastra novos instrutores autônomos; saiba como participar

O órgão tem feito o credenciamento dos profissionais.

Lucas Monteiro
30 de Janeiro de 2026
Foto de raios.
Ceará

Ceará registra mais 21 mil raios em janeiro; veja cidade mais atingida

Ao longo de 2025, foram registrados mais de 167 mil raios.

Redação
30 de Janeiro de 2026
Imagem aérea mostra motociclista trafegando em faixa preferencial pintada de azul em avenida de Fortaleza.
Ceará

Faixa azul para motos pode dobrar mortes no trânsito, aponta estudo da UFC e da USP

Pesquisa mostra que circulação “livre” induz comportamento de risco em motociclistas.

Theyse Viana
30 de Janeiro de 2026
Pessoa com guarda-chuva vermelho caminhando de costas em um dia de chuva, com gotas d'água visíveis no ar e no chão molhado.
Ceará

Chuvas reduzem, mas 23 cidades do CE têm aviso de ‘perigo potencial’

Previsão do Inmet indica chuvas e ventos intensos até este sábado (31).

Redação
30 de Janeiro de 2026
Campus da Unilab.
Ceará

Sisu 2026: veja lista de aprovados na Unilab

Universidade oferta mais de mil vagas para o ano letivo.

Renato Bezerra
30 de Janeiro de 2026
Alunos uniformizados em sala de aula de escola municipal. No primeiro plano, uma estudante de óculos olha atentamente para a frente; sobre sua mesa, cadernos e uma pasta rosa.
Ceará

Prefeitura vai investir parte do dinheiro dos precatórios na climatização de escolas de Fortaleza

Informação foi dada pelo secretário Idilvan Alencar. Conforme lei aprovada em Fortaleza, 80% dos valores serão repassados aos professores e 20% para melhorias na rede.

Clarice Nascimento, Paulo Roberto Maciel* e Nicolas Paulino
30 de Janeiro de 2026
Camilo Santana gesticula enquanto concede entrevista para a TV Verdes Mares. Na foto, ele usa terno preto e camisa social branca.
Ceará

Camilo assina portaria que fixa piso salarial dos professores em R$ 5,1 mil

O reajuste é retroativo a 1º de janeiro.

Redação
30 de Janeiro de 2026
Imagem de celular em cima da mesa, com tela de fundo azul e nome
Ceará

Inep disponibiliza declaração para pré-matrícula nas universidades; veja como acessar

O documento é uma solução prévia do certificado digital, que poderá ser emitido por quem prestou o Enem em 2025.

Redação
30 de Janeiro de 2026
Viatura do BPRE está no local do acidente realizando o controle de tráfego.
Ceará

Carro capota na avenida Washington Soares, em Fortaleza, e gera congestionamento

Veículo capotado bloqueou parcialmente o tráfego no sentido norte–sul.

Redação
30 de Janeiro de 2026