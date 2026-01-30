Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Sisu 2026: veja lista de aprovados no IFCE

Instituto oferta 5.680 vagas em 142 cursos da graduação.

Escrito por
Renato Bezerra renato.bezerra@svm.com.br
Ceará
IFCE.
Legenda: Os estudantes convocados poderão realizar a matrícula no curso da instituição escolhida a partir da próxima segunda-feira (2).
Foto: José Leomar

O Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2026 teve o resultado da chamada regular divulgada pelo Ministério da Educação (MEC), nessa quinta-feira (29). As informações podem ser acessadas no site do sistema.

Juntas, as quatro instituições de ensino do Ceará que utilizam o Sisu para ingresso de novos alunos ofertam 14.223 vagas

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) oferta 5.680 vagas em 142 cursos da graduação distribuídos em 31 municípios do Estado. Os estudantes aprovados na chamada regular devem realizar a pré-matrícula entre segunda (2) e sexta-feira (6) da próxima semana.

>> Confira aqui a lista de candidatos aprovados na chamada regular no IFCE.

Matrículas no IFCE

As matrículas no IFCE serão feitas presencialmente nos campi em que os candidatos foram aprovados, segundo o cronograma de cada unidade. Os estudantes podem consultar o período exato no site do Sisu no IFCE

Também está disponível o edital contendo a lista de documentos obrigatórios para cada modalidade de vaga. 

Lista de espera do Sisu 2026

A lista de espera pode ser utilizada pelas instituições de educação superior participantes, durante todo o ano, para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular. 

O período estabelecido pelo MEC para manifestar interesse em participar da lista começou nessa quinta (29) e segue até segunda (2).

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
IFCE.
Ceará

Sisu 2026: veja lista de aprovados no IFCE

Instituto oferta 5.680 vagas em 142 cursos da graduação.

Renato Bezerra
Há 22 minutos
Montagem com três fotos de quatro cearenses que vivem fora do Estado.
Ceará

Rede na varanda, cuscuz e novelas: cearenses que vivem fora contam como lidam com a saudade

Neste 30 de janeiro é celebrado o Dia da Saudade, palavra única que representa a mistura de sentimentos como falta, ausência, perda e amor.

Clarice Nascimento
Há 50 minutos
Cena urbana diurna mostrando na avenida Antonio Sales, em Fortaleza, com veículos parados no trânsito, múltiplos postes de energia com fiação e diversas placas de sinalização, incluindo o limite de velocidade (60 km/h) e videomonitoramento por câmeras.
Ceará

Videomonitoramento multa quem está com licenciamento atrasado em Fortaleza

Câmeras da AMC e do Detran-CE são autorizadas a registrar infrações.

Nicolas Paulino
Há 50 minutos
Imagem de manchas no mar de Fortaleza, na Praia de Iracema.
Ceará

Prefeitura de Fortaleza e Governo do CE confirmam reunião para tratar poluição na Praia de Iracema

No encontro, devem alinhar ações e discutir soluções para aparecimento de manchas no mar de Fortaleza.

Beatriz Rabelo e Thatiany Nascimento
29 de Janeiro de 2026
Agefis tenta remover trailers do Parque Rachel de Queiroz.
Ceará

Agefis tenta remover trailers do Parque Rachel de Queiroz

A prefeitura afirmou que os trailers estavam obstruindo estacionamento.

Bergson Araujo Costa
29 de Janeiro de 2026
Imagem da fachada do Hospital Infantil Albert Sabin.
Ceará

Fortaleza projeta abrir três ‘Upinhas’ para atender crianças na quadra chuvosa; entenda

Unidades devem ser instaladas em pontos estratégicos da cidade durante o período de 1º de março até 31 de julho.

Beatriz Rabelo e Thatiany Nascimento
29 de Janeiro de 2026
Professora da rede municipal em sala de aula.
Ceará

Prefeitura de Fortaleza e União assinam acordo de homologação dos precatórios do Fundef

Professores da rede municipal que atuaram entre os anos de 1998 e 2003 receberão uma fatia de mais de R$ 760 milhões.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Três ovelhas morrem após serem atingidas por raio em Quiterianópolis
Ceará

Três ovelhas morrem após serem atingidas por raio em Quiterianópolis

Um quarto animal foi atingindo, mas ficou apenas desorientado.

João Lima Neto
29 de Janeiro de 2026
Imagem mostra estudante jovem em frente ao prédio do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, em São Paulo.
Ceará

Cearense é uma das 10 mulheres do Brasil aprovadas no ITA em 2026

Vestibular teve 180 convocados, dos quais só 5% foram meninas.

Theyse Viana
29 de Janeiro de 2026
Imagens de uma forte chuva causando alagamentos em Canindé, no Interior do Ceará, com ruas inundadas e carros sendo atingidos pela água intensa.
Ceará

Canindé tem a maior chuva do CE entre quarta e quinta-feira (29); veja volumes

Municípios sofreu impactos causados por alagamentos.

Paulo Roberto Maciel*
29 de Janeiro de 2026
Rack de TI mostrando múltiplos equipamentos, como servidores e dispositivos de rede de computadores, em uma área de acesso controlado em Fortaleza. Ao centro, há um relógio atômico branco com letreiros vermelhos.
Ceará

O que é o relógio atômico instalado no Ceará

Estado é o terceiro do país a ganhar um equipamento desse tipo.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Pessoa com guarda-chuva deitada na chuva em um parque urbano com árvores e bancos ao fundo, vestindo blusa laranja e calça listrada.
Ceará

Novos avisos de chuvas para todo o CE são emitidos nesta quinta-feira (29); veja locais

Cenário pode apresentar "perigo" de acúmulo de chuvas em 57 municípios até às 23h59.

Paulo Roberto Maciel*
29 de Janeiro de 2026
Homem é resgatado após ser arrastado por rio durante chuva em Canindé
Ceará

Homem é resgatado após ser arrastado por rio durante chuva em Canindé

Vítima estava consciente e sem sinais de afogamento. Cidade teve registro de chuva de 120mm.

Ana Alice Freire*
29 de Janeiro de 2026
Mão segura celular em frente a um notebook aberto na tela inicial do Prouni.
Ceará

Quando sai o resultado do Prouni? Inscrições se encerram nesta quinta (29)

São oferecidas bolsas integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior em todo o País.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Ambiente interno alagado, com água barrenta cobrindo o piso e atingindo a base de um freezer horizontal e de uma geladeira branca; ao fundo, móveis, equipamentos e uma cadeira azul aparecem parcialmente submersos, evidenciando os impactos da inundação no local.
Ceará

Profissionais de saúde enfrentam alagamento para salvar vacinas em Canindé

Cidade registrou fortes chuvas nessa quarta-feira (28). Prédio da Secretaria Municipal de Saúde está fechado para atendimento ao público.

João Lima Neto
29 de Janeiro de 2026
Site do Prouni.
Ceará

Inscrições para o 1º semestre do Prouni 2026 terminam nesta quinta-feira (29)

Candidatos podem se inscrever pelo Portal Acesso Único ao Ensino Superior.

Redação
29 de Janeiro de 2026
tela de computador mostrando site do sisu 2026.
Ceará

Resultado do Sisu 2026 é divulgado; saiba como consultar

Lista de aprovados na chamada regular já está disponível.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Chuva intensa causa transtornos em Canindé; homem foi arrastado por rio
Ceará

Chuva intensa causa transtornos em Canindé; homem foi arrastado por rio

De acordo com o Prefeitura, tal volume de chuva não era visto desde 2009.

Bergson Araujo Costa
28 de Janeiro de 2026
Vista de uma rua urbana alagada, com carros e uma motocicleta trafegando lentamente pela água, sob céu nublado.
Ceará

Todo o Ceará está sob risco de chuvas intensas até esta quinta-feira (29)

Dos 184 municípios, 170 possuem risco médio de precipitações mais fortes.

Matheus Facundo
28 de Janeiro de 2026
Jovem Emanuel Ferreira graduado em direito comemorando sua formatura cercado por familiares e amigos em festa de formatura, símbolo de conquista e sucesso acadêmico.
Ceará

Filho de pedreiro se gradua em Arquitetura no CE e tem foto de formatura dada de presente a Lula

Emanuel Ferreira do Nascimento foi estudante da escola pública e morador do sertão.

Paulo Roberto Maciel*
28 de Janeiro de 2026