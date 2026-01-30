Sisu 2026: veja lista de aprovados no IFCE

O Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2026 teve o resultado da chamada regular divulgada pelo Ministério da Educação (MEC), nessa quinta-feira (29). As informações podem ser acessadas no site do sistema.

Juntas, as quatro instituições de ensino do Ceará que utilizam o Sisu para ingresso de novos alunos ofertam 14.223 vagas.

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) oferta 5.680 vagas em 142 cursos da graduação distribuídos em 31 municípios do Estado. Os estudantes aprovados na chamada regular devem realizar a pré-matrícula entre segunda (2) e sexta-feira (6) da próxima semana.

>> Confira aqui a lista de candidatos aprovados na chamada regular no IFCE.

Matrículas no IFCE

As matrículas no IFCE serão feitas presencialmente nos campi em que os candidatos foram aprovados, segundo o cronograma de cada unidade. Os estudantes podem consultar o período exato no site do Sisu no IFCE.

Também está disponível o edital contendo a lista de documentos obrigatórios para cada modalidade de vaga.

Lista de espera do Sisu 2026

A lista de espera pode ser utilizada pelas instituições de educação superior participantes, durante todo o ano, para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular.

O período estabelecido pelo MEC para manifestar interesse em participar da lista começou nessa quinta (29) e segue até segunda (2).