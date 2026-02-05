Ceará registra 15 mil raios entre quarta (4) e quinta-feira (5), diz Enel

Cerca de 15 mil raios foram registrados entre quarta (4) e essa quinta-feira (5) no território cearense, informou a Enel Distribuição Ceará. A madrugada de chuvas e trovões afetou intensamente as macrorregiões do Cariri, Sertão Central e Centro-Sul, com destaque para os municípios de Santa Quitéria, Araripe, Solonópole, Canindé e Parambu.

Já em Fortaleza, foram contabilizadas 35 descargas atmosféricas no mesmo período. As informações foram obtidas por meio do Sistema de Monitoramento e Alerta da companhia.

Ainda de acordo com a Enel, no total, são mais de 36 mil raios registradas no Ceará já neste ano.

Em entrevista à Verdinha FM nesta manhã, o responsável pelas inspeções da Enel Ceará, Eduardo Gomes, reforçou a necessidade desse monitoramento, uma vez que os raios podem atingir as fiações e os postes da companhia, impactando a distribuição da energia elétrica no Estado.

"Recebemos muitas reclamações de estragos provocados pelos raios e nos preparamos para esse período por meio do sistema de monitoramento, com as previsões que apontam as possibilidades de raios e, dependendo do tipo de tempestade e intensidade, mobilizamos equipes para as regiões mais afetadas", explicou Gomes.

A Enel esclareceu ainda que os clarões no céu, embora sejam raios, não são contabilizados no balanço, pois não oferecem risco ao solo, são apenas raios entre as nuvens. A contagem vale somente quando as descargas saem da nuvem e atingem o chão.

Veja as 5 cidades mais atingidas por raios, segundo a Enel:

Santa Quitéria (1.580 raios);

Araripe (1.520 raios);

Solonópole (1.211 raios);

Canindé (1.015 raios);

Parambu (1.001 raios).

Como funciona o sistema de monitoramento e alerta de raios

O Sistema de Monitoramento e Alerta da Enel faz o acompanhamento do registro de chuvas, ventos fortes, queimadas e descargas atmosféricas, o que auxilia na verificação de possíveis ocorrências na rede da distribuidora.

Esses dados possibilitam que técnicos e engenheiros monitorem, em tempo real, todo o Ceará, por meio do Centro de Controle do Sistema (CCS). A partir do satélite, com dados fornecidos pelo Climatempo, o serviço é otimizado em caso de interrupção no fornecimento de energia.

O sistema emite boletins diários sobre as condições meteorológicas de todo o Ceará e antecipa contingências no atendimento de emergência.

Em 2025, foram registradas mais 167 mil descargas atmosféricas. Santa Quitéria (7.543), Granja (7.410), Morada Nova (4.020), Sobral (3.208) e Crato (3.177) foram as cidades mais afetadas. Já o Cariri (29.779), Sertão de Crateús (24.201) e Centro-Sul (20.294) foram as macrorregiões com maior número de registros em 2025.

Avisos de chuvas intensas

Mais de 100 localidades registraram precipitações entre 7h de quarta (4) e 7h desta quinta-feira (5), conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Todo o Ceará está sob aviso de perigo potencial por chuvas e ventos intensos desde quarta-feira e até 10h de sábado (7). Os acumulados podem chegar a 50 mm por dia, com ventos de até 60 km/h.

Um segundo aviso, este de “perigo”, está válido para 89 cidades cearenses até as 23h59 desta quinta. Ele indica condições mais severas, como chuvas de até 100 mm e rajadas com velocidade de até 100 km/h. Ambos foram emitidos ontem pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Cuidados dentro e fora de casa durante tempestade