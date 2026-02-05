Chove em mais de 100 cidades do Ceará; veja maiores volumes

A previsão de chuvas em cidades cearenses se concretizou, e mais de 100 localidades registraram precipitações entre 7h de quarta (4) e 7h desta quinta-feira (5). Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizados até 9h30.

O número de municípios onde choveu nas 24h monitoradas é dinâmico, alterado de forma constante ao longo de todo o dia. Até este levantamento, contudo, a maior chuva acumulada entre ontem e hoje foi em Beberibe, no Litoral Leste, com 83 mm.

Ocara, no Maciço de Baturité, e Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), aparecem com a segunda e a terceira maiores chuvas, com acumulados de 75 mm e 71 mm.

Na Grande Fortaleza, a chuva não foi tão expressiva em termos numéricos, mas a ocorrência de raios, relâmpagos e trovões marcou a madrugada. A capital cearense está sob aviso de "perigo potencial" pelas condições meteorológicas até sábado (7), conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No começo da manhã, a Defesa Civil de Fortaleza (DCFor) emitiu aviso de previsão moderada para chuvas intensas até as 12 horas desta quinta. “Fique atento e abrigue-se. Risco de alagamentos e raios”, diz o órgão no comunicado enviado por SMS.

10 maiores chuvas do Ceará em 24h

Beberibe: 83 mm Ocara: 75 mm Aquiraz: 71 mm Iguatu (Posto: Barro Alto): 65 mm Iguatu (Posto: Baú): 60 mm Umari: 53 mm São Gonçalo do Amarante (Posto: Croatá): 53 mm São Gonçalo do Amarante (Posto: Santo Amaro): 53 mm Pindoretama: 45 mm Jijoca de Jericoacoara: 43 mm

Avisos de chuvas intensas

Todo o Ceará está sob aviso de perigo potencial por chuvas e ventos intensos desde ontem (4) e até 10h de sábado (7). Os acumulados podem chegar a 50 mm por dia, com ventos de até 60 km/h.

Um segundo aviso, este de “perigo”, está válido para 89 cidades cearenses até as 23h59 desta quinta-feira (5). Ele indica condições mais severas, como chuvas de até 100 mm e rajadas com velocidade de até 100 km/h. Ambos foram emitidos ontem pelo Inmet.

Cidades sob aviso amarelo (até 23h59 de 5/02)

Fortaleza e todos os demais 183 municípios do Ceará.

Cidades sob aviso laranja (até 10h de 7/02)