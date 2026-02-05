Chove em mais de 100 cidades do Ceará; veja maiores volumes
Cidades de todas as regiões do Estado registram precipitações.
A previsão de chuvas em cidades cearenses se concretizou, e mais de 100 localidades registraram precipitações entre 7h de quarta (4) e 7h desta quinta-feira (5). Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizados até 9h30.
O número de municípios onde choveu nas 24h monitoradas é dinâmico, alterado de forma constante ao longo de todo o dia. Até este levantamento, contudo, a maior chuva acumulada entre ontem e hoje foi em Beberibe, no Litoral Leste, com 83 mm.
Ocara, no Maciço de Baturité, e Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), aparecem com a segunda e a terceira maiores chuvas, com acumulados de 75 mm e 71 mm.
Na Grande Fortaleza, a chuva não foi tão expressiva em termos numéricos, mas a ocorrência de raios, relâmpagos e trovões marcou a madrugada. A capital cearense está sob aviso de "perigo potencial" pelas condições meteorológicas até sábado (7), conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
No começo da manhã, a Defesa Civil de Fortaleza (DCFor) emitiu aviso de previsão moderada para chuvas intensas até as 12 horas desta quinta. “Fique atento e abrigue-se. Risco de alagamentos e raios”, diz o órgão no comunicado enviado por SMS.
10 maiores chuvas do Ceará em 24h
- Beberibe: 83 mm
- Ocara: 75 mm
- Aquiraz: 71 mm
- Iguatu (Posto: Barro Alto): 65 mm
- Iguatu (Posto: Baú): 60 mm
- Umari: 53 mm
- São Gonçalo do Amarante (Posto: Croatá): 53 mm
- São Gonçalo do Amarante (Posto: Santo Amaro): 53 mm
- Pindoretama: 45 mm
- Jijoca de Jericoacoara: 43 mm
Avisos de chuvas intensas
Todo o Ceará está sob aviso de perigo potencial por chuvas e ventos intensos desde ontem (4) e até 10h de sábado (7). Os acumulados podem chegar a 50 mm por dia, com ventos de até 60 km/h.
Um segundo aviso, este de “perigo”, está válido para 89 cidades cearenses até as 23h59 desta quinta-feira (5). Ele indica condições mais severas, como chuvas de até 100 mm e rajadas com velocidade de até 100 km/h. Ambos foram emitidos ontem pelo Inmet.
Cidades sob aviso amarelo (até 23h59 de 5/02)
Fortaleza e todos os demais 183 municípios do Ceará.
Cidades sob aviso laranja (até 10h de 7/02)
- Abaiara
- Acopiara
- Aiuaba
- Altaneira
- Antonina do Norte
- Ararendá
- Araripe
- Arneiroz
- Assaré
- Aurora
- Baixio
- Banabuiú
- Barbalha
- Barro
- Boa Viagem
- Brejo Santo
- Campos Sales
- Canindé
- Cariré
- Caririaçu
- Cariús
- Carnaubal
- Catarina
- Catunda
- Cedro
- Choró
- Crateús
- Crato
- Croatá
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Farias Brito
- Graça
- Granjeiro
- Guaraciaba do Norte
- Hidrolândia
- Ibiapina
- Icó
- Iguatu
- Independência
- Ipaporanga
- Ipaumirim
- Ipu
- Ipueiras
- Itatira
- Jaguaretama
- Jaguaribe
- Jardim
- Jati
- Juazeiro do Norte
- Jucás
- Lavras da Mangabeira
- Madalena
- Mauriti
- Milagres
- Milhã
- Missão Velha
- Mombaça
- Monsenhor Tabosa
- Nova Olinda
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Orós
- Pacujá
- Parambu
- Pedra Branca
- Penaforte
- Piquet Carneiro
- Pires Ferreira
- Poranga
- Porteiras
- Potengi
- Quiterianópolis
- Quixadá
- Quixelô
- Quixeramobim
- Reriutaba
- Saboeiro
- Salitre
- Santana do Cariri
- Santa Quitéria
- São Benedito
- Senador Pompeu
- Solonópole
- Tamboril
- Tarrafas
- Tauá
- Umari
- Varjota
- Várzea Alegre