Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Alunos assistem aula em igreja há mais de 1 ano devido a obra em escola municipal de Fortaleza

O prédio da unidade está em reforma há quase cinco anos.

Escrito por
Theyse Viana theyse.viana@svm.com.br
Ceará
Homem em bicicleta de carga com caixas, passando por um muro colorido de escola e uma cerca metálica em ambiente urbano.
Legenda: Obra de reforma da escola está paralisada, com processo de licitação aberto para retomada.
Foto: Fabiane de Paula.

A obra inacabada de uma escola municipal na periferia de Fortaleza tem levado estudantes a um destino diferente todos os dias: a Capela São José, no bairro Olavo Oliveira, que cedeu um espaço para receber as crianças da Escola Municipal Professor Denizard Macedo de Alcântara, no mesmo quarteirão.

O prédio da instituição escolar está em obras “há quase cinco anos”, segundo fonte interna ouvida pelo Diário do Nordeste. “A gestão teve que ‘se virar nos 30’ para arranjar uma alternativa e os alunos terem direito às aulas”, relata.

A situação foi confirmada por representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza (Sindiute), que visitaram o local e constataram o improviso de gestores e professores, pelo segundo ano consecutivo, para manter as aulas dos ensinos infantil e fundamental.

Veja também

teaser image
Ceará

Prefeitura vai investir parte do dinheiro dos precatórios na climatização de escolas de Fortaleza

teaser image
Ceará

Fortaleza tenta zerar fila de 3 mil à espera de creches com vagas próximo ao trabalho de pais e busca ativa

teaser image
Ceará

CE precisa concluir 108 escolas para finalizar universalização do tempo integral no Ensino Médio

A reportagem questionou a Secretaria Municipal de Educação (SME) sobre:

  • quantas turmas (com quantos alunos) estão funcionando dentro da Capela São José;
  • desde quando estão lá;
  • por que esse espaço foi escolhido para este fim;
  • que adaptações foram realizadas para formatar salas de aula no espaço;
  • há quanto tempo a escola está em reforma e qual a previsão de término.

A SME informou que não iria se manifestar. Já a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) destacou que “o projeto de reforma da Escola Denizard Macedo de Alcântara passou por ajustes e está em processo de licitação”.

Diário do Nordeste esteve no local, na manhã de quarta-feira (11), para conversar com pais e responsáveis de alunos, mas um funcionário da Capela São José informou que, excepcionalmente ontem, as aulas haviam sido canceladas. Uma reunião de fiéis, contudo, estava ocorrendo normalmente.

Na tarde dessa quinta (12), porém, a movimentação de crianças no local retornou. Por volta das 13h, várias delas chegavam fardadas, com mochilas nas costas, e entravam pelo portão lateral da capela, com acesso à quadra poliesportiva da instituição religiosa.

Fachada de um edifício com pintura descascada, exibindo múltiplos cartazes e grafites, com pessoas interagindo perto de uma porta aberta e uma bicicleta estacionada.
Legenda: Portão lateral da capela, com acesso à quadra da instituição religiosa, serve de acesso aos estudantes.
Foto: Theyse Viana.

Um dos estudantes é Isaac, 6, que chegou acompanhado pelo pai, o promotor de vendas Francisco de Sousa. Ele afirma que o menino estudava na sede da escola, "mas, de repente, pra começar a reforma, tiraram de lá pra cá". "Aqui é um puxadinho, né? A sala é boa, mas era melhor que voltasse pra escola. Não dão previsão de nada", relata.

A falta de comunicação sobre o fim da reforma também é citada pela dona de casa Iara Andrade, cujos netos estudam na Denizard. Um deles, Levi, 7, estudou por um ano dentro da capela, "mas passou de ano" e voltou para a sede. O pequeno conta que "prefere a escola", porque na sala de aula na capela "batia o sol e fazia calor".

Já a avó pontua que a família se sente "até mais segura" pelo fato de as crianças estarem em um espaço religioso. "É ótimo, aqui. A sala só é pequena, mas a gente sente até mais segurança porque é na igreja, né?", reflete a avó.

Igreja com fachada branca e detalhes em amarelo vibrante, incluindo duas torres com cruzes, vista de uma rua arborizada sob céu nublado.
Legenda: Capela São José, a poucos metros da Escola Denizard Macêdo, cedeu espaço para crianças da escola em reforma terem aulas.
Foto: Fabiane de Paula.

A poucos metros do prédio religioso, tapumes metálicos cobrem parte da Escola Denizard Macêdo. Através deles é possível ver materiais de construção, incluindo montes de areia, tijolos e fileiras de telhas, além de área com vegetação crescida. Nenhum movimento de obra foi identificado pela equipe.

Gardênia Baima, diretora executiva do Sindiute, afirma que metade da escola está funcionando no prédio principal, mas o restante das turmas recorre à Capela São José para não ficar sem aula.

“As crianças já estão no segundo ano na capela, sem um espaço adequado pra realizar as atividades escolares. É um improviso que virou permanente”, lamenta Baima. O cenário é “inadequado” para as atividades, segundo confirma a fonte interna ouvida pela reportagem.

“O espaço que se tem, que não é adequado, precisou ser adaptado para receber os alunos, que é a capela. São salas muito pequenas, quentíssimas, não têm o mínimo necessário para atender os alunos de forma eficaz”, situa.

A capela recebe cerca de 160 crianças do infantil até o 1º ano do ensino fundamental, em média 80 por turno.

Parque escolar ‘precário’

Vista através de uma cerca metálica embaçada de um terreno com terra batida, pilhas de telhas e entulho, uma caixa d'água elevada e edifícios ao fundo, sob um céu nublado.
Legenda: Materiais de construção e entulho podem ser visto através dos tapumes que isolam a escola.
Foto: Fabiane de Paula.

Obras inacabadas e outros diversos problemas estruturais afetam dezenas de escolas e creches municipais de Fortaleza, como confirmam o Sindiute e o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

O sindicato enviou à reportagem uma lista com dezenas de instituições com problemas, o que, segundo Gardênia Baima, “acontece todo ano”. O promotor Elnatan de Oliveira, titular da 11ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, que atua na defesa da Educação, confirma que os relatos sobre isso “geralmente aportam no início de cada ano”.

“Geralmente, em período de inverno, ocorrem essas demandas, que muitas vezes as regionais não estão preparadas ou a chuva é mais intensa, e ocorre esse problema de estrutura”, reconhece o promotor, ressaltando que existe um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado junto à Prefeitura para reestruturação das escolas.

Em entrevista coletiva em janeiro deste ano, durante a primeira reunião de Evandro Leitão com o secretariado em 2026, o titular da Secretaria Municipal de Educação (SME), Idilvan Alencar, reconheceu que “a rede de Fortaleza é precária”.

Na ocasião, o secretário confirmou que usaria 20% dos precatórios do Fundef para climatizar e reestruturar o parque escolar de Fortaleza. “A rede de Fortaleza tem 649 equipamentos, e não é boa. Nessa época de inverno a gente padece com as chuvas”, contextualizou.

Idilvan reforçou ainda que obras devem ser retomadas. “Vamos usar esse dinheiro pra corrigir uma dívida histórica. A rede é precária, com prédios antigos. Vamos usar o dinheiro pra dar melhor condição de trabalho ao professor.”

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Homem em bicicleta de carga com caixas, passando por um muro colorido de escola e uma cerca metálica em ambiente urbano.
Ceará

Alunos assistem aula em igreja há mais de 1 ano devido a obra em escola municipal de Fortaleza

O prédio da unidade está em reforma há quase cinco anos.

Theyse Viana
Há 24 minutos
Uma rua urbana completamente alagada durante uma forte chuva, com água cobrindo toda a via; uma pessoa caminha ao centro segurando um guarda-chuva, há lixo espalhado nas laterais, prédios residenciais dos dois lados e um veículo com faróis acesos ao fundo sob céu cinzento.
Ceará

Mais calor e inundações? Emissões de gases do efeito estufa por desmatamento no CE aumentam 172%

Poluição está ligada à conversão de áreas naturais para uso agropecuário e a terras sem vegetação.

Nicolas Paulino
Há 1 hora
Cavalo vendido foge e caminha 20 km para retornar ao antigo dono em Maranguape
Ceará

Cavalo vendido foge e caminha 20 km para retornar ao antigo dono em Maranguape

Batizado de Betano, o animal

Redação
12 de Fevereiro de 2026
Imagem do Sistema de Seleção Unificada para matéria sobre convocação da lista de espera do sisu 2026.
Ceará

Universidades iniciam convocação da lista de espera do Sisu 2026

Dentre as instituições estão UFC, IFCE e UFCA.

Redação
12 de Fevereiro de 2026
Criança internada em hospital. Ela segura uma almofada de joaninha.
Ceará

Saiba onde e como imunizar bebês prematuros contra bronquiolite em Fortaleza

Três hospitais da Capital fazem as aplicações. O acesso em postos de saúde requer avaliação médica e prescrição.

Redação
12 de Fevereiro de 2026
Pessoa descalça com guarda-chuva preto caminhando em rua urbana durante chuva forte.
Ceará

Cidades do CE têm aviso de chuvas intensas até sexta-feira (13); veja detalhes

Chuvas e ventos devem atingir localidades durante todo o dia.

Redação
12 de Fevereiro de 2026
Vista aérea de uma avenida em Fortaleza mostrando obras de construção no canteiro central. Há máquinas e caminhões trabalhando, enquanto carros seguem pelas duas vias paralelas. À esquerda, há prédios baixos e áreas arborizadas; à direita, uma pista expressa cercada por vegetação. Ao fundo, vê-se a cidade com prédios e montanhas no horizonte.
Ceará

Alça de acesso para Av. Alberto Craveiro é bloqueada para obras do VLT; confira desvio

Interdição entre Av. Carlos Jereissati para Av. Alberto Craveiro foi inciada na quarta-feira (11).

Redação
12 de Fevereiro de 2026
Homem de costas segurando um guarda-chuva preto em uma rua urbana sob chuva.
Ceará

Ceará registra chuvas acima de 100 mm em 24h; veja cidades

Choveu em mais de 100 cidades entre 7h de ontem (11) e 7h de hoje (12).

Redação
12 de Fevereiro de 2026
Ceará

Tianguá realiza Carna Serra 2026 com programação diversificada

Festa reúne atrações nacionais, tradição cultural e ações de segurança e mobilidade

Agência de Conteúdo DN
12 de Fevereiro de 2026
Rua urbana em Fortaleza com carros estacionados ao lado de várias placas de sinalização de trânsito e estacionamento no Brasil, incluindo Zona Azul, Exclusivo Idoso, Carga e Descarga e Via Fiscalizada por Câmeras.
Ceará

Quais cidades do CE têm videomonitoramento no trânsito?

Alguns municípios já utilizam e outros estudam o uso de câmeras na fiscalização de condutores.

Nicolas Paulino
12 de Fevereiro de 2026
Pessoa com guarda-chuva caminhando por rua alagada sob forte chuva, com carros ao fundo.
Ceará

Ceará tem aviso de chuvas intensas até esta quinta-feira (12)

Precipitações mais intensas podem ocorrer em regiões como o litoral de Fortaleza e o Cariri.

Matheus Facundo
11 de Fevereiro de 2026
Foto de tomates e pimentões podres.
Ceará

Procon determina que supermercados retirem alimentos vencidos das prateleiras 'imediatamente'

Determinação vem após denúncias contra unidades da rede de Supermercados Frangolândia.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Ceará

Metrofor estuda juntar cartões de metrô e ônibus em 2026; o que muda e como fica a integração tarifária

A unificação dos bilhetes é vista como o primeiro passo para a integração tarifária, que permitiria ao passageiro usar diferentes modais pagando um único valor.

Thatiany Nascimento
11 de Fevereiro de 2026
Marca do MPCE.
Ceará

Criança com síndrome de Tourette e TDAH é expulsa de escola particular; MPCE ajuíza ação

Criança tem 11 anos e estava matriculado no 6º ano.

Redação
10 de Fevereiro de 2026
Foto de alimentos estragados no supermercado Frangolândia: a primeira foto mostra pimentões estragados e a segunda mostra tomates estragados.
Ceará

Procon Fortaleza notifica rede de supermercados após 11 denúncias de alimentos estragados

Ação atinge todas as unidades da rede Frangolândia na capital após série de denúncias envolvendo venda de produtos impróprios para consumo e falta de higiene.

Redação
10 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra cinco alunos jovens jogando jogo de cartas coloridas e com números em uma mesa comprida e vertical azul
Ceará

Conheça a disciplina da UFC que ensina "felicidade" aos alunos da graduação

A disciplina é aberta para os estudantes de todos os cursos da UFC e acontece no campus do bairro Pici.

Sofia Leite*
10 de Fevereiro de 2026
foto para ilustrar matéria sobre quarta-feira de cinzas.
Ceará

Quarta-feira de Cinzas é feriado em Fortaleza? Saiba mais sobre a data

Entenda o que determina a legislação para esse período.

Redação
10 de Fevereiro de 2026
Motociclista com mochila e capacete em movimento em uma faixa exclusiva vermelha, ao lado de uma fila de carros parados em congestionamento urbano.
Ceará

Veja quais multas podem ser aplicadas por videomonitoramento no CE

Equipamentos são usados para aumentar a fiscalização e a segurança viária.

Nicolas Paulino
10 de Fevereiro de 2026
Uma pessoa caminha por um parque sob chuva, segurando um guarda-chuva preto e uma bolsa, com bancos molhados e pavimento ao fundo.
Ceará

Fortaleza registra 21.3°C, a menor temperatura do ano, nesta segunda-feira (9)

As chuvas que banharam a Capital cearense e a brisa marítima contribuíram para a queda de temperatura, segundo a Funceme.

Matheus Facundo
09 de Fevereiro de 2026
Dentro de um carro, uma jovem de cabelos cacheados e camiseta listrada foca em colocar o cinto de segurança no banco do motorista. Ao lado, no banco do passageiro, um instrutor de camisa azul segura uma prancheta e uma caneta, observando a ação. A cena registra um momento típico de uma aula prática de direção sob luz diurna.
Ceará

Fim da baliza na prova prática da CNH começa a valer nesta segunda (9); entenda impactos

Novas medidas visam a convivência segura e coerente do candidato no trânsito real.

Ana Alice Freire*
09 de Fevereiro de 2026