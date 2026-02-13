Alunos assistem aula em igreja há mais de 1 ano devido a obra em escola municipal de Fortaleza

A obra inacabada de uma escola municipal na periferia de Fortaleza tem levado estudantes a um destino diferente todos os dias: a Capela São José, no bairro Olavo Oliveira, que cedeu um espaço para receber as crianças da Escola Municipal Professor Denizard Macedo de Alcântara, no mesmo quarteirão.

O prédio da instituição escolar está em obras “há quase cinco anos”, segundo fonte interna ouvida pelo Diário do Nordeste. “A gestão teve que ‘se virar nos 30’ para arranjar uma alternativa e os alunos terem direito às aulas”, relata.

A situação foi confirmada por representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza (Sindiute), que visitaram o local e constataram o improviso de gestores e professores, pelo segundo ano consecutivo, para manter as aulas dos ensinos infantil e fundamental.

A reportagem questionou a Secretaria Municipal de Educação (SME) sobre:

quantas turmas (com quantos alunos) estão funcionando dentro da Capela São José;

desde quando estão lá;

por que esse espaço foi escolhido para este fim;

que adaptações foram realizadas para formatar salas de aula no espaço;

há quanto tempo a escola está em reforma e qual a previsão de término.

A SME informou que não iria se manifestar. Já a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) destacou que “o projeto de reforma da Escola Denizard Macedo de Alcântara passou por ajustes e está em processo de licitação”.

O Diário do Nordeste esteve no local, na manhã de quarta-feira (11), para conversar com pais e responsáveis de alunos, mas um funcionário da Capela São José informou que, excepcionalmente ontem, as aulas haviam sido canceladas. Uma reunião de fiéis, contudo, estava ocorrendo normalmente.

Na tarde dessa quinta (12), porém, a movimentação de crianças no local retornou. Por volta das 13h, várias delas chegavam fardadas, com mochilas nas costas, e entravam pelo portão lateral da capela, com acesso à quadra poliesportiva da instituição religiosa.

Legenda: Portão lateral da capela, com acesso à quadra da instituição religiosa, serve de acesso aos estudantes. Foto: Theyse Viana.

Um dos estudantes é Isaac, 6, que chegou acompanhado pelo pai, o promotor de vendas Francisco de Sousa. Ele afirma que o menino estudava na sede da escola, "mas, de repente, pra começar a reforma, tiraram de lá pra cá". "Aqui é um puxadinho, né? A sala é boa, mas era melhor que voltasse pra escola. Não dão previsão de nada", relata.

A falta de comunicação sobre o fim da reforma também é citada pela dona de casa Iara Andrade, cujos netos estudam na Denizard. Um deles, Levi, 7, estudou por um ano dentro da capela, "mas passou de ano" e voltou para a sede. O pequeno conta que "prefere a escola", porque na sala de aula na capela "batia o sol e fazia calor".

Já a avó pontua que a família se sente "até mais segura" pelo fato de as crianças estarem em um espaço religioso. "É ótimo, aqui. A sala só é pequena, mas a gente sente até mais segurança porque é na igreja, né?", reflete a avó.​

Legenda: Capela São José, a poucos metros da Escola Denizard Macêdo, cedeu espaço para crianças da escola em reforma terem aulas. Foto: Fabiane de Paula.

A poucos metros do prédio religioso, tapumes metálicos cobrem parte da Escola Denizard Macêdo. Através deles é possível ver materiais de construção, incluindo montes de areia, tijolos e fileiras de telhas, além de área com vegetação crescida. Nenhum movimento de obra foi identificado pela equipe.

Gardênia Baima, diretora executiva do Sindiute, afirma que metade da escola está funcionando no prédio principal, mas o restante das turmas recorre à Capela São José para não ficar sem aula.

“As crianças já estão no segundo ano na capela, sem um espaço adequado pra realizar as atividades escolares. É um improviso que virou permanente”, lamenta Baima. O cenário é “inadequado” para as atividades, segundo confirma a fonte interna ouvida pela reportagem.

“O espaço que se tem, que não é adequado, precisou ser adaptado para receber os alunos, que é a capela. São salas muito pequenas, quentíssimas, não têm o mínimo necessário para atender os alunos de forma eficaz”, situa.

A capela recebe cerca de 160 crianças do infantil até o 1º ano do ensino fundamental, em média 80 por turno.

Parque escolar ‘precário’

Legenda: Materiais de construção e entulho podem ser visto através dos tapumes que isolam a escola. Foto: Fabiane de Paula.

Obras inacabadas e outros diversos problemas estruturais afetam dezenas de escolas e creches municipais de Fortaleza, como confirmam o Sindiute e o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

O sindicato enviou à reportagem uma lista com dezenas de instituições com problemas, o que, segundo Gardênia Baima, “acontece todo ano”. O promotor Elnatan de Oliveira, titular da 11ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, que atua na defesa da Educação, confirma que os relatos sobre isso “geralmente aportam no início de cada ano”.

“Geralmente, em período de inverno, ocorrem essas demandas, que muitas vezes as regionais não estão preparadas ou a chuva é mais intensa, e ocorre esse problema de estrutura”, reconhece o promotor, ressaltando que existe um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado junto à Prefeitura para reestruturação das escolas.

Em entrevista coletiva em janeiro deste ano, durante a primeira reunião de Evandro Leitão com o secretariado em 2026, o titular da Secretaria Municipal de Educação (SME), Idilvan Alencar, reconheceu que “a rede de Fortaleza é precária”.

Na ocasião, o secretário confirmou que usaria 20% dos precatórios do Fundef para climatizar e reestruturar o parque escolar de Fortaleza. “A rede de Fortaleza tem 649 equipamentos, e não é boa. Nessa época de inverno a gente padece com as chuvas”, contextualizou.

Idilvan reforçou ainda que obras devem ser retomadas. “Vamos usar esse dinheiro pra corrigir uma dívida histórica. A rede é precária, com prédios antigos. Vamos usar o dinheiro pra dar melhor condição de trabalho ao professor.”