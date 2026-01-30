Prefeitura vai investir parte do dinheiro dos precatórios na climatização de escolas de Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza vai utilizar os 20% dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) para climatizar as escolas e melhorar a estrutura física das unidades municipais. A informação foi dada ao Diário do Nordeste pelo secretário da Educação de Fortaleza, Idilvan Alencar.

“Vamos investir em climatização de escolas e melhoria da rede física, porque a rede municipal de Fortaleza tem 649 equipamentos e não é boa. Nesta época de inverno, a gente padece com as chuvas. Tem mais ou menos 50 CEI's que têm erro de projeto: não é uma goteira que tira, é um projeto errado. E cada um é R$ 300 mil para consertar”, explicou o gestor durante a reunião do secretariado municipal de Fortaleza, nesta sexta-feira (30).

Segundo Idilvan, cerca de 15% da rede pública municipal era climatizada no início da gestão. “Este ano, deixamos com 30% e agora vamos para 50%. Vamos cumprir a promessa de ser 100%”, detalha.

Além do conforto térmico, a verba será utilizada para uma “dívida histórica”, diz o gestor: “A rede é precária, com prédios antigos. Vamos usar o dinheiro para dar melhor condição de trabalho ao professor”, afirma.

Sobre o pagamento dos precatórios, Idilvan disse que “a União tem até dezembro de 2027 para pagar a primeira parcela, mas pode ser antes”. Caso os prazos judiciais sejam cumpridos, os depósitos devem ser feitos em três parcelas a partir de 2027, sendo 40% no próximo ano, 30% em 2028 e 30% em 2029.

Assinatura do acordo

A homologação dos precatórios foi assinada pela Prefeitura nessa quinta-feira (29), garantido o repasse de mais de R$ 760 milhões para valorizar professores da rede pública e investir na educação municipal. O valor será dividido, conforme lei aprovada em Fortaleza, em 80% para os profissionais do magistério e 20% para melhorias na rede.

Serão contemplados os professores que atuaram na rede pública municipal entre os anos de 1998 e 2003.

Conforme o secretário da Educação, o levantamento está sendo feito “com muita calma, porque o pagamento é próximo ano”. “Temos até mais ou menos maio ou junho [de 2026] para fazer isso, porque não podemos errar. O acordo diz que precisamos ser muito criteriosos”, completa.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Dahiana Araújo.