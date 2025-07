Com 71 escolas com ar-condicionado até 1º de agosto, Fortaleza chegará a 30% da rede climatizada

Em menos de dez dias, até o dia 1º de agosto, mais 71 escolas da rede municipal de ensino terão todas as salas de aula com ar-condicionado. A promessa foi feita pelo prefeito da Capital, Evandro Leitão (PT), na manhã desta quarta-feira (23). Com o incremento, o gestor contabiliza que 30% das unidades estarão climatizadas.

Em coletiva de imprensa na Academia do Professor, no Centro da Cidade, Leitão afirmou que a medida contempla escolas de ensino fundamental e creches, e acrescentou que todas as salas de professores de todas as escolas da rede já estão equipadas com ar-condicionado.

Outra novidade apresentada pelo prefeito — dentro do programa Fortaleza Educa — é um sistema próprio de premiação das escolas, semelhante ao que é feito na rede estadual, com o Prêmio Escola Nota 10.

Serão, ao todo, 70 escolas premiadas: 50 do ensino fundamental e 20 do ensino infantil. Serão avaliados critérios como equidade nas médias das notas gerais e as notas obtidas no Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (Spaece). Além disso, a Prefeitura garantiu que todos os servidores das escolas premiadas também serão bonificados com R$ 5 mil, cada, em folha externa. "É importante que a gente possa reconhecer o esforço de todos", afirmou Leitão.

A educação não se faz por uma única ação. Se faz por um conjunto de ações estratégicas e de valorização, de reconhecimento do profissional, para que a gente possa chegar ao patamar que tanto almeja e deseja. Evandro Leitão (PT) Prefeito de Fortaleza

Segundo o secretário municipal da Educação, Idilvan Alencar, a gestão escolheu priorizar a área apesar de dificuldades financeiras. "O município de Fortaleza tem uma situação financeira que não é das melhores, mas tem um prefeito que entende a importância do investimento da educação", celebrou ele, que é deputado federal licenciado.

Veja também Ceará Casas da Mulher Cearense oferecem acolhimento 24h a vítimas de violência doméstica Ceará Duas novas espécies de morcegos são descobertas no Ceará

Merenda escolar

Na coletiva, o prefeito também mencionou as melhorias feitas na merenda escolar, com a elaboração de um novo cardápio — incluindo o tradicional pratinho às sextas-feiras — e com a oferta de frutas para a sobremesa.

Ele disse que, ao assumir a gestão, neste ano, viu a necessidade de rever o cardápio e incluir mais proteínas.

"Estamos diversificando, fazendo com que o aluno possa sair ainda melhor [da escola], numa condição melhor, sobretudo durante o dia que estiver conosco e quando retornar para sua residência. Para isso, nossos profissionais tiveram a sensibilidade de fazer um novo cardápio a cada dia, rico em proteínas, e expandindo para toda a rede. Não somente para os nossos alunos, que é extremamente importante, mas para professores, coordenadores, diretores, servidores terceirizados, enfim, todos", explicou o prefeito.

Veja também Ceará Mais de 100 cidades do CE melhoraram índices de crianças alfabetizadas na idade certa; confira lista Ceará Parente do Bambi, filhote de veado-catingueiro é resgatado no Interior do Ceará

Novas vagas de creche

Outro destaque do anúncio diz respeito às vagas do ensino infantil. Segundo Leitão, serão abertas 2,1 mil vagas com a inclusão de 20 novas creches conveniadas e outras 370 vagas a partir da construção de três novos Centros de Educação Infantil (CEIs) nos bairros Parangaba, Jangurussu e Conjunto Ceará.

As inaugurações de todas as novas unidades ocorrerão em agosto. Veja o calendário:

CEI Parangaba : 13/8

: 13/8 CEI Jangurussu : 21/8

: 21/8 CEI Conjunto Ceará: 28/8

*Sob supervisão da editora Mariana Lazari