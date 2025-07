Parente do Bambi, filhote de veado-catingueiro é resgatado no Interior do Ceará

Um filhote de veado-catingueiro (Mazama gouazoubira) foi resgatado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) em Crato, no Interior do Ceará, nesta terça-feira (22). O animal chamou atenção por suas pintas brancas na pelagem, semelhantes ao Bambi, do desenho animado, de quem é um parente distante. As manchas servem para ajudá-lo a se camuflar na natureza.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o filhote se perdeu da mãe e foi encontrado próximo a uma residência.

O animal foi encaminhado à Organização Não Governamental (ONG) BiodverSe. O veado passará por um período de triagem e cuidados médicos veterinários antes de ser devolvido à natureza.

Alerta para caça ilegal

A Polícia Militar alertou para a proibição da caça a animais silvestres, como o veado-catingueiro, no Brasil, segundo a Lei de Proteção à Fauna (Lei nº 5.197/67) e a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98).

Matar, perseguir, caçar ou capturar animais sem autorização é crime ambiental, com pena de detenção e multa. A punição é ainda mais severa se envolver espécies ameaçadas de extinção ou métodos cruéis. A legislação visa proteger a biodiversidade e manter o equilíbrio ecológico.

Veja também Ceará Mais de 100 cidades do CE melhoraram índices de crianças alfabetizadas na idade certa; confira lista Ceará Mais de 90 bairros de Fortaleza e Caucaia ficarão sem água nesta quarta (23); veja a lista completa

Como denunciar?

Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA)

Telefones: (85) 3101.3545 / 3101.3577 / 190

Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA)

Telefones: (85) 3247-2630 – Whats App: (85) 9.8439-9110

E-mail: dpma@policiacivil.ce.gov.br

Endereço: Rua Professor Guilhon, 606, Bloco D – Aeroporto – Fortaleza

Delegacia Eletrônica

https://www.delegaciaeletronica.ce.gov.br

Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE)