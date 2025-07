Mais de 100 cidades do CE melhoraram índices de crianças alfabetizadas na idade certa; confira lista

Dos 184 municípios cearenses, 102 avançaram no percentual de alunos alfabetizados ao final do 2º ano do Ensino Fundamental em 2024. Entre eles estão a capital Fortaleza (74,95%), Pires Ferreira e Poranga – que atingiram 100%.

Os dados são do Indicador Criança Alfabetizada (ICA), divulgados na última sexta-feira (11) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

Esse é segundo ano que o MEC realiza o levantamento. O Ceará manteve a melhor taxa de alfabetização do país e está entre os estados que apresentaram evolução no indicador de 2023 para 2024.

No Estado, nove cidades alcançaram 100% das crianças alfabetizadas, enquanto outras 16 não atingiram a meta estipulada para cada uma delas. O MEC define metas anuais individuais para os estados e municípios, considerando as desigualdades territoriais.

Juazeiro do Norte (59,48%), na Região Metropolitana do Cariri, ocupa a última posição do ranking estadual e é o único do Estado com menos de 60% das crianças alfabetizadas, o que acompanha a média nacional de 59,2%.

Em nota, a Prefeitura de Juazeiro do Norte, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seduc), informou que vem elaborando e implementando estratégias para melhorar os resultados e garantir avanços significativos na aprendizagem dos estudantes. Entre as iniciativas estão:

Acompanhamento pedagógico nas escolas;

Monitoramento do nível de leitura e interpretação de texto de cada aluno;

Formação continuada dos professores;

Parcerias com instituições de ensino e pesquisa.

Durante o mês de julho, uma colônia de férias será promovida pela gestão, uma das fases do programa municipal Educa Juazeiro. Serão ofertados reforço escolar, atividades de socialização e momentos lúdicos que “contribuem para o desenvolvimento acadêmico, cognitivo e socioemocional dos estudantes”. Segundo a Pasta, o reforço será mantido ao longo do segundo semestre.

“A Seduc enfatiza que outras iniciativas continuarão sendo desenvolvidas com o mesmo propósito, garantir uma educação pública de qualidade, inclusiva e transformadora para todos os juazeirenses”, diz a nota.

EXEMPLO NACIONAL

Com uma política de alfabetização consolidada desde 2007, os números já eram esperados, mas devem ser celebrados pelos municípios. Para o coordenador de Políticas Educacionais da Iniciativa Todos Pela Educação, Bernardo Baião, o Ceará é um exemplo de consolidação de um sistema de cooperação entre municípios e gestão municipal.

O grande segredo da política pública é você dar continuidade e sustentação política para que os resultados apareçam de forma natural. A educação não traz resultados de forma muito imediata, por mais que os avanços aqui no compromisso sejam já relevantes, mas a expectativa que com o passar dos anos isso seja ainda mais ampliado como o Ceará vem fazendo Bernardo Baião coordenador de Políticas Educacionais da Iniciativa Todos Pela Educação

Esse levantamento é uma das formas de avaliar e entender o andamento das ações e estratégias municipais e estaduais para o compromisso nacional da alfabetização das crianças. O coordenador pontua que, dessa forma, é possível encontrar onde estão os desafios e os acertos, como no Ceará.

Em 2007, ano em que surgiu o Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC), apenas 40% das crianças cearenses concluíam o 2º ano do ensino fundamental alfabetizadas. A política visa a cooperação entre Estado e Municípios para fortalecer a rede pública de ensino, e contribuiu para estruturar o Pacto Nacional Alfabetização na Idade Certa (PNAIC).

Ao longo desses 16 anos, o Governo do Estado incrementou o PAIC. Em 2011, as ações foram expandidas até o 5º ano, no chamado PAIC+5, buscando melhorar os resultados de aprendizagem da etapa inicial do Ensino Fundamental. Quatro anos depois, o MAIS PAIC ampliou o trabalho de cooperação para atender também os alunos do 6º ao 9º ano nas escolas públicas cearenses, buscando preparar os adolescentes para o ingresso ao Ensino Médio.

INDICADOR CRIANÇA ALFABETIZADA (ICA)

O Indicador integra o Compromisso Criança Alfabetizada (CNA), lançado em junho de 2023. Essa política se baseia na colaboração entre União, Estados e Municípios para garantir a alfabetização de todas as crianças na idade certa e recuperar aprendizagens de alunos do 3º, 4º e 5º ano afetados diretamente pela pandemia da Covid-19.

O índice é calculado a partir de um teste, no qual cada estudante responde a 16 itens de múltipla escolha e três de resposta construída, sendo uma produção textual. Esses testes são compostos por um conjunto de itens cedidos pelo Inep e aplicados pelos sistemas estaduais de avaliação.

O padrão nacional de alfabetização que aponta a criança alfabetizada foi estabelecido em 743 pontos na escala do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), pela Pesquisa Alfabetiza Brasil, em 2023, conduzida pelo Inep para determinar o ponto de corte que indica a alfabetização de uma criança ao final do 2º ano do ensino fundamental.

O Inep considera alfabetizados os estudantes que sabem ler palavras, frases e textos curtos; conseguem inferir informações em textos que articulam linguagem verbal e não verbal; e localizam informações explícitas em textos curtos, como crônica, bilhete ou fragmento de conto infantil.