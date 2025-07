Ceará tem 85,3% de crianças alfabetizadas, supera meta de 2030 e segue com melhor índice do Brasil

O Ceará continua na dianteira da educação em todo o Brasil: com 85,3% das crianças sabendo ler e escrever, o Estado tem o maior índice de alfabetização do País. Os dados são do Índice Criança Alfabetizada (ICA), do Ministério da Educação (MEC), divulgados nesta sexta-feira (11).

Os números utilizados pelo MEC são de avaliações estaduais realizadas em 2024. É a segunda vez que o levantamento é apresentado pelo Ministério, e repete a posição de liderança do Ceará, que no ano passado já tinha índice de 85% de alfabetização.

A meta do programa é que, até 2030, o Brasil tenha pelo menos 80% das crianças sabendo ler e escrever na idade certa. O Ceará é o único estado brasileiro que, desde 2023, já ultrapassou essa porcentagem.

Veja também Ceará Fora de faixa: CE tem a maior taxa do Brasil de alunos de 6 a 10 anos em séries atrasadas, diz IBGE Ceará Ceará e 150 cidades do Estado recebem prêmio máximo no ‘Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização’ do MEC

Atrás do Ceará, estão os estados de Goiás, com 73% de alfabetização; Minas Gerais e Espírito Santo, com 72%; e Paraná, com 70%.

Em 2024, de acordo com o MEC, 11 estados atingiram a meta projetada para 2024. O índice do País, porém, ficou abaixo do projetado: considerando todas as crianças brasileiras, só 59,2% sabem ler e escrever. A meta era chegar a 60%.

O Ministério afirma que Brasil atingiria o índice se o Rio Grande do Sul tivesse resultado similar a 2023. Devido às graves enchentes que o afetaram, restringindo o acesso de crianças à escola, o estado sulista teve uma redução de 63% para 45% de alfabetizados.

Ainda de acordo com o ICA, mais de 50% dos municípios cearenses aumentaram o percentual de crianças sabendo ler e escrever, entre 2023 e 2024.

Considerando as cidades que atingiram a meta do ano, mais de 90% das cearenses alcançaram, dado que também coloca o estado na liderança nacional.

O que é considerada uma criança alfabetizada?

A análise combinada das informações provenientes da pesquisa Alfabetiza Brasil, realizada nos estados brasileiros, estabeleceu um padrão nacional de alfabetização em 743 pontos na escala do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Por esses parâmetros, os estudantes estão alfabetizados quando leem pequenos textos, formados por períodos curtos, e apontam informações na superfície textual.

Também produzem inferências básicas com base na articulação entre texto verbal e não verbal (como tirinhas e histórias em quadrinhos), e conseguem escrever textos simples, ainda que com desvios ortográficos.

Além da pesquisa, a proficiência desses alunos é medida pelo Saeb, um conjunto de avaliações externas em larga escala que permite ao Inep realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho dos estudantes.

O que é o indicador Criança Alfabetizada?

O indicador publicado pelo Inep mostra o percentual de crianças que, ao final do 2º ano do ensino fundamental, alcançaram o padrão nacional de alfabetização. Ele integra o Compromisso Criança Alfabetizada, lançado em junho de 2023.

O programa é baseado na colaboração entre União, Estados e Municípios para garantir a alfabetização de todas as crianças até o final do 2º ano do ensino fundamental.

Além disso, busca recuperar aprendizagens de alunos do 3º, 4º e 5º ano afetados diretamente pela pandemia da Covid-19.

As metas pactuadas incluem:

monitoramento e acompanhamento dos resultados de alfabetização;

apoio técnico e financeiro da União para melhorar a infraestrutura física e pedagógica das escolas públicas;

oferta de materiais didáticos complementares para estudantes e materiais pedagógicos para professores;

sistemas de avaliação da alfabetização;

estratégias formativas e orientações curriculares.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Educação Básica (SEB) do MEC. Segundo o Governo Federal, R$ 1,4 bilhão já foram investidos nesses processos.