'Escola Nota 10': como é a educação na cidade do CE onde mais cresceu número de unidades premiadas?

No pequeno distrito de Padre Linhares, localizado a 22 km de Massapê, no norte do Ceará, a escola que até 2019 tinha o mesmo nome da localidade foi reconhecida nas três categorias do Prêmio Escola Nota 10 de 2022. A instituição foi agraciada pelo desempenho dos estudantes dos 2º, 5º e 9º anos no Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (Spaece).

O Escola Nota 10 é uma premiação criada por lei, da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), que reconhece as unidades de ensino que apresentam os melhores desempenhos dos alunos nas avaliações do Spaece. Com isso, as escola recebem um valor em dinheiro, que visa a valorização da gestão educacional, voltado também ao fortalecimento do aprendizados dos estudantes.

Outras 17 escolas de Massapê foram reconhecidas como Escola Nota 10 pelas competências dos estudantes de uma ou duas das séries avaliadas — o que, ao todo, rendeu ao município 26 premiações. Na edição anterior, que tinha sido divulgada em 2020 com dados da avaliação de 2019, a cidade teve 3 escolas consideradas Nota 10 pelos resultados no Spaece.

Segundo análise realizada pelo Diário do Nordeste, as 295 unidades públicas do Ceará que foram consideradas Escolas Nota 10 estão distribuídas em 76 municípios. Em quase metade dessas cidades (47%), o total de instituições de ensino premiadas aumentou nesta edição do Prêmio, em comparação com 2019.

Com a diferença de 15 escolas entre as duas premiações, foi em Massapê, cidade localizada na microrregião de Sobral e a 259,4 km da Capital, onde o total de unidades reconhecidas mais cresceu entre as edições.

Duas dessas escolas — o Centro Comunitário São João Batista e a Escola de Ensino Médio Deputado Francisco de Almeida Monte — receberam o prêmio em 2019 e foram reconhecidas novamente em 2022, em séries diferentes. Considerando esse período, outras 16 entraram na lista apenas na edição mais recente.

A segunda cidade nesse ranking é Sobral, que "ganhou" 10 destaques, passando de 18 para 28 escolas nota 10. A edição de 2022 do prêmio foi inclusive o melhor resultado para Sobral em relação à quantidade de premiações que a cidade já recebeu: 40, o maior número desde 2017.

Em terceiro lugar, Guaraciaba do Norte, a 309,1 km de Fortaleza, tinha 2 escolas notas 10 em 2019 e viu a lista crescer para 11 instituições de ensino fundamental em 2022. Tanto Moraújo, próxima de Massapê, quanto Cedro, a 387,3 km de Fortaleza, não tinham instituições entre as escolas nota 10 em 2019 e passaram a contar com 5 delas em 2022.

Como é a educação em Massapê

Ter 26 prêmios conquistados por 18 escolas é mais uma recompensa para o trabalho que a gestão municipal de Massapê vem implementando desde 2021, aponta a secretária da Educação Sandra Mota. O foco tem sido a recomposição da aprendizagem, com a "perspectiva da gestão de resultados com metas e estratégias", de acordo com ela.

"No ano de 2022 conquistamos excelentes índices de proficiência junto às turmas das unidades escolares de quase 100% da rede, sendo um marco histórico na educação de Massapê. Ter prêmios de Escola Nota 10 motiva ainda mais o trabalho em equipe de todos e nos desafia para novas metas", comemora.

Todas as escolas públicas do ensino fundamental com 2º, 5º e 9º anos participaram do Spaece 2022, explica Sandra Mota. E, das 26 instituições de ensino fundamental em que pelo menos uma série foi avaliada, 18 foram premiadas em pelo menos uma série — 69% das escolas participantes.

Entre os fatores responsáveis pelos bons resultados, Sandra Mota destaca o monitoramento e o mapeamento do perfil de cada escola para realização de ações estratégicas com foco nas avaliações internas e externas.

Investimentos em materiais estruturados, aulões diversificados em metodologias ativas, aplicação de simulados e plano de ação específico com foco na sala de situação diante dos resultados foram algumas medidas adotadas, aponta a secretária. "Consideramos que isso, de maneira contínua, fez com que a rede conquistasse os bons resultados do Spaece 2022."

Problemas sociais, externos às próprias unidades escolares, mas que refletem nela, são os principais desafios para a educação de Massapê, segundo a secretária Sandra Mota. Para lidar com eles, ela afirma que têm sido adotadas ações intersetoriais.

Na alfabetização, a gestora citou o início do ano letivo de 2023 como um momento desafiador. Naquele momento, foram organizadas as escolas de tempo integral de anos iniciais e finais para universalizar esse tipo de modelo ao longo dos próximos anos.

"Importante lembrar que o desafio na rede foi amenizar o processo de transição dos alunos de anos iniciais para os anos finais. Para isso, a rede ousou na lotação dos professores polivalentes nas turmas de 4º e 5º anos para que atuem melhor por área de conhecimento a fim de facilitar um melhor acompanhamento e rendimento com foco nos resultados", finaliza a secretária.

Reconhecimento no 9º ano pela primeira vez

Oficialmente denominada e Escola de Ensino Fundamental (EEF) Vereador Antônio Gomes Bezerra desde maio de 2019, mas ainda referida nos documentos do Spaece como EEF Padre Linhares, a escola mais premiada de Massapê no Escola Nota 10 de 2022 comemora, neste ano um feito inédito.

Legenda: Projeto piquenique da leitura, realizado com alunos do 2º ano da EEF Padre Linhares Foto: Divulgação

"A nossa escola já tinha sido (premiada), mas nunca no 9º ano. Batia na trave, mas não conseguia. Agora conseguimos no 9º ano. Foi um feito muito significativo", afirma o diretor da unidade, Raimundo Cunha da Costa.

O gestor atribui o bom resultado à seleção que tem sido feita, nos últimos anos, de professores que são moradores de Padre Linhares e ex-alunos da escola. O fato de os docentes conhecerem a realidade do distrito e a estrutura familiar dos alunos facilita o processo de aprendizagem, segundo Costa.

Raimundo Cunha da Costa Diretor da EEF Padre Linhares A gente tem essa parceria escola-família, a maioria dos professores conhece a estrutura familiar e facilita todo o processo. Essa relação é muito interessante

Atualmente, o diretor explica que o prédio da EEF Padre Linhares está passando por uma reforma, que deve durar até o final do ano. A intenção da secretaria da educação, conforme a gestora da pasta, Sandra Mota, é que, após a reforma, todas as turmas do 1º ao 8º ano passem a funcionar em tempo integral. Hoje, todas as turmas do 9º ano de Massapê funcionam nesse modelo.

Legenda: Projeto de leitura e escrita com alunos do 5º ano da EEF Padre Linhares, em distrito de Massapê Foto: Divulgação

Marcos Moreira, coordenador da EEF Padre Linhares, também destaca o papel da parceria entre a escola e as famílias, além da realização de diagnósticos permanentes para entender onde a aprendizagem está falhando.

"Nós temos projetos de leitura e escrita dentro da escola que também facilitam a melhoria da defasagem das crianças", exemplifica o coordenador.

Os processos lúdicos, como oficinas e rodas de leitura ou uso de materiais recicláveis, são utilizados na escola devido à disputa com as telas de celulares. "Procuramos, dentro da escola, fazer uma educação dinâmica, em que eles possam estar dentro das construções, ser protagonistas", afirma.

Confira quais escolas de Massapê foram premiadas em cada série:

2º ano

Aureliano Lopes EEF

Brás Sátiro Nascimento EEF

Centro Comunitário Francisco Canuto EEF

Centro Comunitário São José EEF

Centro Comunitário São João Batista EEF

Francisco Cardoso Ferreira Lima EEF

Padre Linhares EEF

Santo Antônio EEF

5º ano

Antônio de Paula Pessoa Figueiredo EEF

Aureliano Lopes EEF

Brás Sátiro Nascimento EEF

Centro Comunitário Francisco Canuto EEF

Centro Comunitário São José EEF

Deputado Francisco Almeida Monte EEF

Francisca Diogo Gomes EEF

Francisco Cardoso Ferreira Lima EEF

Monsenhor Manuel Henrique de Araújo EEF

Padre Linhares EEF

Pedro Rufino Furtado EEF

9º ano

Antônio de Paula Pessoa Figueiredo EEF

Gerardo Emiliano EEF

José Estevão Vasconcelos EEF

Maria do Carmo Carneiro EEF

Maria Laura Soares Frota EEF

Padre Linhares EEF

Professora Maria do Carmo Carneiro CMEF

O que é prêmio Escola Nota 10?

Criado a partir a Lei 15.923, de15.12.15, a premiação Escola Nota 10 reconhece as instituições de ensino de acordo com o desempenho dos estudante na alfabetização, no 2º ano, e em Língua Portuguesa e Matemática, no 5º e no 9º ano.

De acordo com a lei, as escolas reconhecidas são premiadas com base nos seus índices de desenvolvimento e receberão, R$ 2.000,00 multiplicados pelo número de alunos matriculados no 2º, 5º e/ou 9º anos, avaliados, respectivamente.

A lei define que as escolas devem:

II – ter obtido média de Índice de Desempenho Escolar-Alfabetização (IDE-Alfa) situada no intervalo entre 8,5 (oito e meio) e 10,0 (dez), inclusive;

III – ter no mínimo 90% (noventa por cento) de alunos matriculados no 2º ano do Ensino Fundamental, avaliados pelo Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará – SPAECE.

As escolas que não alcançaram os maiores índices de desenvolvimento, por outro lado, são beneficiadas com contribuição financeira equivalente à multiplicação do número de alunos avaliados considerando o valor per capita de R$1.000,00 para implementação do plano de melhoria dos resultados.

