Casas da Mulher Cearense oferecem acolhimento 24h a vítimas de violência doméstica

Em situações de violência doméstica, encontrar apoio imediato, seguro e qualificado pode ser a chave para romper ciclos de agressão e iniciar uma nova trajetória de vida. Com esse objetivo, as Casas da Mulher Cearense, do Governo do Estado do Ceará, funcionam como centros de atendimento humanizado e integrado, oferecendo acolhimento, proteção e autonomia às mulheres cearenses.

Inspiradas no modelo da Casa da Mulher Brasileira, as três unidades já em funcionamento, localizadas em Sobral, Quixadá e Juazeiro do Norte, atuam em rede, unindo em um único espaço diversos órgãos da Justiça e da assistência social. O funcionamento é 24 horas por dia, todos os dias da semana.

“As casas oferecem serviços especializados e integrados para atender diversas situações e auxiliar as mulheres na quebra do ciclo da violência. Vale ressaltar que temos ainda três casas cearenses em processo de construção, nos municípios de Tauá, Crateús e Iguatu”, destaca Thayane Silva, assessora de Comunicação da Secretaria das Mulheres do Ceará.

O ambiente é planejado para garantir segurança, acolhimento e dignidade: os espaços contam com Delegacia de Defesa da Mulher, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, atendimento psicossocial, brinquedoteca, refeitório, casa de passagem e auditório, entre outras estruturas. Cada unidade dispõe de uma equipe multidisciplinar formada exclusivamente por mulheres, entre assistentes sociais, psicólogas e advogadas, que oferecem escuta qualificada e atendimento especializado.

“É um espaço de cuidado, proteção, oportunidades e acolhimento. As casas contam com uma equipe multidisciplinar para oferecer atendimento psicossocial, jurídico e promoção da autonomia econômica das mulheres. Tudo foi pensado para garantir um espaço completo para proteção e acolhimento dessas mulheres”, explica Thayane Silva.

Além do suporte imediato, as Casas da Mulher Cearense desenvolvem ações de empoderamento e autonomia econômica, como cursos de capacitação profissional e incentivo ao empreendedorismo, fundamentais para que as mulheres possam reconstruir suas vidas com independência e autoestima.

“Oferecemos escuta qualificada, apoio jurídico e psicológico, acolhimento 24h e ações que promovem a autonomia econômica das mulheres. Tudo isso em um ambiente seguro, com estrutura adequada para receber mulheres e seus filhos, promovendo cuidado, escuta e recomeço”, completa a assessora.

Atualmente, as três casas realizam, juntas, uma média de 250 atendimentos por mês, o que evidencia a demanda crescente e a relevância dos equipamentos como política pública de combate à violência doméstica e de gênero.