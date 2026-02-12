Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quais cidades do CE têm videomonitoramento no trânsito?

Alguns municípios já utilizam e outros estudam o uso de câmeras na fiscalização de condutores.

Escrito por
Nícolas Paulino nicolas.paulino@svm.com.br
Ceará
Rua urbana em Fortaleza com carros estacionados ao lado de várias placas de sinalização de trânsito e estacionamento no Brasil, incluindo Zona Azul, Exclusivo Idoso, Carga e Descarga e Via Fiscalizada por Câmeras.
Legenda: Fortaleza já utiliza videomonitoramento por câmeras desde 2017.
Foto: JL Rosa.

Desde 2022, a aplicação de multas a partir da fiscalização por videomonitoramento é regulamentada em todo o Brasil. Com a legalidade da ação garantida, torna-se opcional aos órgãos e autoridades de trânsito a aplicação das penalidades sobre desvios nas normas de tráfego pelos condutores.

A Resolução 909/22 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) estabeleceu basicamente três critérios para a aplicação: 

  • um agente precisa constatar a infração ao vivo nas imagens das câmeras, não sendo permitido o uso de gravações e arquivos; 
  • o auto de infração deve informar a forma como ela foi constatada no campo “observações”;
  • somente vias devidamente sinalizadas podem ser fiscalizadas.

O Diário do Nordeste procurou as gestões de cidades da Região Metropolitana de Fortaleza e do interior do Ceará que têm grande fluxo de veículos para entender se e como a modalidade é empregada no dia a dia.

Veja também

teaser image
Ceará

Veja quais multas podem ser aplicadas por videomonitoramento no CE

teaser image
Ceará

Quarta-feira de Cinzas é feriado em Fortaleza? Saiba mais sobre a data

Veja o que dizem as administrações municipais:

Beberibe

O videomonitoramento existente no município de Beberibe é operado exclusivamente pelas forças de segurança pública. Atualmente, o Departamento Municipal de Trânsito (Comutran) não possui acesso aos sistemas de monitoramento nem realiza fiscalização por meio dessas câmeras.

Baturité

A cidade tem uma central de videomonitoramento, mas voltada para monitorar a segurança pública, incluindo veículos roubados. A fiscalização de trânsito é realizada pela Autarquia Municipal com agentes em campo.

Caucaia

Segundo a Prefeitura, o município realiza fiscalização de trânsito por meio de sistema de videomonitoramento desde o final de 2020, como ferramenta complementar às ações presenciais de fiscalização. Entre as principais infrações fiscalizadas no município, estão:

  • Uso de telefone celular ao volante;
  • Não utilização do cinto de segurança;
  • Estacionamento irregular;
  • Circulação com licenciamento em desacordo;
  • Outras condutas previstas na legislação vigente.

A gestão informou que a fiscalização é realizada por agentes de trânsito devidamente credenciados, em tempo real, conforme exigência legal. Além disso, “todas as vias que atualmente contam com fiscalização por videomonitoramento estão devidamente sinalizadas, garantindo a transparência da informação ao condutor”, completou.

Crato

Há uma sala de videomonitoramento que pertence à Guarda Civil, que analisa as câmeras instaladas em prédios públicos, como postos de saúde, escolas e CRAS. Porém, embora alguns edifícios tenham câmera virada para a rua, as imagens auxiliam apenas em ocorrências ligadas à segurança pública.

Eusébio

Em nota, a Autarquia Municipal de Trânsito informou que o município encontra-se na fase final de implantação do sistema de videomonitoramento para fiscalização do trânsito. As câmeras estão sendo instaladas em pontos estratégicos com maior circulação de veículos, e passarão a ser utilizadas em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

“Nesta etapa inicial, as infrações fiscalizadas por meio do videomonitoramento serão relacionadas ao licenciamento dos veículos e à verificação dos equipamentos obrigatórios para a circulação de veículos de duas e quatro rodas”, explica.

A fiscalização será realizada em tempo real, com acompanhamento direto de agentes de trânsito, não se tratando de um sistema automatizado. Além disso, as vias fiscalizadas estarão devidamente sinalizadas com placas indicativas.

Fortaleza

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) utiliza o videomonitoramento desde 2017 e, atualmente, segue o que determina o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito (MBFT) e a Resolução nº 985/2022 do Contran.

Em alguns casos, como a autuação por licenciamento em atraso, o registro da infração exigia a abordagem presencial do agente de trânsito. Hoje, ele pode ser realizado de forma remota, com a análise de imagens em tempo real pelo agente. 

“A AMC reforça, portanto, que a sua atuação está plenamente amparada pela legislação vigente. O órgão ressalta ainda que os trechos monitorados contam com a devida sinalização, assegurando transparência e conformidade legal às operações realizadas”, ressalta.

Veja também

teaser image
Ceará

Videomonitoramento multa quem está com licenciamento atrasado em Fortaleza

teaser image
Ceará

Videomonitoramento em Fortaleza pode multar quem usa celular parado no sinal vermelho; veja detalhes

Guaramiranga

Atualmente, não há sistema de videomonitoramento na cidade do Maciço de Baturité.

Horizonte

Segundo a atual gestão, não é utilizado. Porém, há estudos de levantamento e avaliação de custos para a implantação do videomonitoramento, que será empregado tanto para a segurança pública quanto para a segurança viária.

Itaitinga

A gestão do trânsito de Itaitinga não conta com sistema de videomonitoramento.

Itapipoca

A Prefeitura de Itapipoca informou que, atualmente, não utiliza câmeras para aplicação de multas, nem conta com fiscalização remota ou automatizada dessa natureza. Atualmente, as infrações de trânsito são registradas exclusivamente por agentes de trânsito em atuação presencial.

“A gestão municipal reforça o compromisso com a transparência, o cumprimento da lei e a orientação preventiva no trânsito, priorizando ações educativas e a fiscalização presencial”, declarou.

Juazeiro do Norte

O Departamento Municipal de Trânsito ainda não realiza autuação de infrações de trânsito por meio do sistema de videomonitoramento.

Maracanaú

A gestão municipal não respondeu às perguntas. Porém, a reportagem apurou que a fiscalização por videomonitoramento na cidade ocorre desde janeiro de 2025, segundo ofício do Departamento Municipal de Trânsito e Transportes (Demutran).

Apesar do uso, o documento afirma que “a fiscalização por videomonitoramento não registrará imagens dentro do veículo fiscalizado, mantendo assim a privacidade no seu interior”. A informação também foi confirmada por moradores da cidade.

Maranguape

A Prefeitura de Maranguape informa que o município não realiza fiscalização de trânsito e transportes de forma remota, nem aplica autuações por meio de câmeras de videomonitoramento.

As câmeras existentes nas vias da cidade fazem parte do Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia), do Governo do Estado do Ceará, operado pela Polícia Militar e voltado exclusivamente para ações de segurança pública.

Dentro do território de Maranguape, registros remotos de infrações de trânsito estão restritos a fotossensores instalados em rodovias estaduais (CEs) que cruzam o município, cuja fiscalização e autuação são de competência do Governo do Estado.

Paraipaba

A cidade não dispõe de trânsito municipalizado, portanto, não há aplicação de multas.

Quixadá

De acordo com Armstrong Braga, titular da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania (SSTC), a cidade não dispõe de videomonitoramento no trânsito. Há um estudo preliminar para utilizar os dispositivos, mas voltado para a segurança preventiva. 

O gestor aponta que, para diminuir sinistros e óbitos, foram implantadas lombadas ecológicas, feitas de materiais recicláveis e projetadas para não danificar o asfalto nem os veículos, e fotossensores. Nos locais onde esses últimos foram instalados, “zeramos os acidentes e mortes”.

Quixeramobim

Atualmente, o município não realiza autuação de infrações de trânsito por meio de sistema de videomonitoramento, segundo Fernando Ivo Ribeiro, diretor de operação e fiscalização da Autarquia Municipal de Trânsito de Quixeramobim.

Porém, o gestor informou que o tema encontra-se em fase de estudo e planejamento técnico. A gestão estuda a viabilidade de futura implantação do sistema, observando os requisitos legais, técnicos e orçamentários necessários. 

“Qualquer eventual implementação será amplamente divulgada à população, em respeito aos princípios da transparência e da legalidade”, disse Fernando Ivo.

São Gonçalo do Amarante

O município de São Gonçalo do Amarante não possui videomonitoramento para fiscalização de trânsito.

Sobral

A Secretaria do Trânsito de Sobral informa que o município não realiza autuações de infrações de trânsito por meio de sistema de videomonitoramento.

As câmeras instaladas em alguns pontos da cidade têm como finalidade exclusiva o monitoramento urbano e o apoio à segurança pública, não sendo utilizadas para autuação de infrações de trânsito.

O Sistema Municipal de Videomonitoramento (SVM) integra a estrutura da Secretaria da Segurança Cidadã e é coordenado pela Guarda Civil Municipal, sendo monitorado por aproximadamente 16 guardas municipais, distribuídos em regime de plantão.

Tianguá

Nathaniel Mendes de Vasconcelos, presidente da Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte do Município, declarou que Tianguá não dispõe da modalidade de videomonitoramento de trânsito.

“A fiscalização atualmente existente é realizada exclusivamente por agentes de trânsito, que atuam de forma presencial nas vias públicas do município”, disse.

A reportagem também entrou em contato com as Prefeituras de Aquiraz e Canindé, mas não obteve retorno até esta publicação.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Ceará

Tianguá realiza Carna Serra 2026 com programação diversificada

Festa reúne atrações nacionais, tradição cultural e ações de segurança e mobilidade

Agência de Conteúdo DN
Há 1 hora
Rua urbana em Fortaleza com carros estacionados ao lado de várias placas de sinalização de trânsito e estacionamento no Brasil, incluindo Zona Azul, Exclusivo Idoso, Carga e Descarga e Via Fiscalizada por Câmeras.
Ceará

Quais cidades do CE têm videomonitoramento no trânsito?

Alguns municípios já utilizam e outros estudam o uso de câmeras na fiscalização de condutores.

Nicolas Paulino
Há 1 hora
Pessoa com guarda-chuva caminhando por rua alagada sob forte chuva, com carros ao fundo.
Ceará

Ceará tem aviso de chuvas intensas até esta quinta-feira (12)

Precipitações mais intensas podem ocorrer em regiões como o litoral de Fortaleza e o Cariri.

Matheus Facundo
11 de Fevereiro de 2026
Foto de tomates e pimentões podres.
Ceará

Procon determina que supermercados retirem alimentos vencidos das prateleiras 'imediatamente'

Determinação vem após denúncias contra unidades da rede de Supermercados Frangolândia.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Ceará

Metrofor estuda juntar cartões de metrô e ônibus em 2026; o que muda e como fica a integração tarifária

A unificação dos bilhetes é vista como o primeiro passo para a integração tarifária, que permitiria ao passageiro usar diferentes modais pagando um único valor.

Thatiany Nascimento
11 de Fevereiro de 2026
Marca do MPCE.
Ceará

Criança com síndrome de Tourette e TDAH é expulsa de escola particular; MPCE ajuíza ação

Criança tem 11 anos e estava matriculado no 6º ano.

Redação
10 de Fevereiro de 2026
Foto de alimentos estragados no supermercado Frangolândia: a primeira foto mostra pimentões estragados e a segunda mostra tomates estragados.
Ceará

Procon Fortaleza notifica rede de supermercados após 11 denúncias de alimentos estragados

Ação atinge todas as unidades da rede Frangolândia na capital após série de denúncias envolvendo venda de produtos impróprios para consumo e falta de higiene.

Redação
10 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra cinco alunos jovens jogando jogo de cartas coloridas e com números em uma mesa comprida e vertical azul
Ceará

Conheça a disciplina da UFC que ensina "felicidade" aos alunos da graduação

A disciplina é aberta para os estudantes de todos os cursos da UFC e acontece no campus do bairro Pici.

Sofia Leite*
10 de Fevereiro de 2026
foto para ilustrar matéria sobre quarta-feira de cinzas.
Ceará

Quarta-feira de Cinzas é feriado em Fortaleza? Saiba mais sobre a data

Entenda o que determina a legislação para esse período.

Redação
10 de Fevereiro de 2026
Motociclista com mochila e capacete em movimento em uma faixa exclusiva vermelha, ao lado de uma fila de carros parados em congestionamento urbano.
Ceará

Veja quais multas podem ser aplicadas por videomonitoramento no CE

Equipamentos são usados para aumentar a fiscalização e a segurança viária.

Nicolas Paulino
10 de Fevereiro de 2026
Uma pessoa caminha por um parque sob chuva, segurando um guarda-chuva preto e uma bolsa, com bancos molhados e pavimento ao fundo.
Ceará

Fortaleza registra 21.3°C, a menor temperatura do ano, nesta segunda-feira (9)

As chuvas que banharam a Capital cearense e a brisa marítima contribuíram para a queda de temperatura, segundo a Funceme.

Matheus Facundo
09 de Fevereiro de 2026
Dentro de um carro, uma jovem de cabelos cacheados e camiseta listrada foca em colocar o cinto de segurança no banco do motorista. Ao lado, no banco do passageiro, um instrutor de camisa azul segura uma prancheta e uma caneta, observando a ação. A cena registra um momento típico de uma aula prática de direção sob luz diurna.
Ceará

Fim da baliza na prova prática da CNH começa a valer nesta segunda (9); entenda impactos

Novas medidas visam a convivência segura e coerente do candidato no trânsito real.

Ana Alice Freire*
09 de Fevereiro de 2026
A imagem mostra o movimento do comércio popular de fortaleza.
Ceará

Veja o que funciona em Fortaleza durante o Carnaval 2026

Há mudanças de funcionamento nos shoppings, órgãos públicos e outros serviços entre os dias 13 e 18 de fevereiro.

Nathália Paula Braga*
09 de Fevereiro de 2026
foto de foliões em Carnaval de Fortaleza.
Ceará

Carnaval 2026: Saiba se é feriado ou ponto facultativo em Fortaleza

Entenda o que determina a legislação para esse período de festividades.

Redação
09 de Fevereiro de 2026
Imagem dinâmica de dois homens em uma moto vermelha, ambos usando capacetes verdes, com o cenário em borrão de movimento.
Ceará

Pendências limitam desconto no IPVA 2026 para motociclistas por app em Fortaleza; entenda

Etufor estuda mudanças no sistema de cadastro para facilitar acesso.

Nicolas Paulino
09 de Fevereiro de 2026
Uma estrutura de concreto com blocos escalonados compõe o vertedouro do Açude Curral Velho, em Morada Nova, sob um céu azul ensolarado com nuvens esparsas. A água calma do reservatório se estende à direita, contrastando com a vegetação típica da caatinga que margeia a barragem ao fundo.
Ceará

Açude em Morada Nova é o 1º a sangrar em 2026 no CE

Segundo dados da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, 41 reservatórios do Estado estão com volume inferior a 30%.

Redação
08 de Fevereiro de 2026
Vaca é resgatada após cair na piscina da Academia de Segurança Pública do Ceará
Ceará

Vaca é resgatada após cair na piscina da Academia de Segurança Pública do Ceará

O animal foi retirado da água com segurança e não apresentou nenhum ferimento.

Redação
08 de Fevereiro de 2026
Imagem de resgate em cacimba, no interior do Ceará.
Ceará

Homem cai em cacimba ao tentar salvar galinha e precisa de resgate no CE

Caso aconteceu na última sexta-feira (7), em Guaraciaba do Norte.

Redação
08 de Fevereiro de 2026
mulher de costas segurando guarda-chuva chovendo.
Ceará

Quase 130 cidades do CE registram chuva; veja previsão para domingo e segunda

Em Fortaleza e RMF, a previsão é de chuvas fracas e isoladas.

Redação
08 de Fevereiro de 2026
Mulher segura guarda-chuva fechado enquanto caminha por grande poça de água.
Ceará

Fortaleza e outras 164 cidades do CE têm novo aviso de 'perigo potencial de chuvas'

Inmet afirmou ainda que risco de corte de energia elétrica e alagamentos.

Redação
08 de Fevereiro de 2026