Tianguá realiza Carna Serra 2026 com programação diversificada

Tianguá, conhecida como a “Capital da Serra”, prepara-se para sediar a terceira edição do Carna Serra. Entre os dias 13 e 17 de fevereiro, a Prefeitura de Tianguá consolida o município como palco do maior Carnaval da região, apostando na união entre o clima montanhoso da Serra da Ibiapaba e a pluralidade de atrações.

A proposta do Carna Serra 2026 é ampliar a experiência do visitante ao combinar grandes shows, programação cultural tradicional, atividades para diferentes faixas etárias e uma estrutura urbana preparada para receber o aumento do fluxo turístico.

No Polo de Lazer, a grade reúne artistas de diferentes gêneros musicais, refletindo a diversidade do público esperado. Entre os destaques, estão Chicabana, que se apresenta no sábado (14); Hungria, atração do domingo (15); Fernandinha, agitando a segunda-feira (16); e Natanzinho Lima, responsável por encerrar a programação na terça-feira (17). Nomes como Lagosta Bronzeada, Janaína Alves, Marcos Lessa e banda Dragões também compõem o line-up, evidenciando a proposta diversificada do evento.

Carnaval da Saudade

Já a Praça dos Eucaliptos mantém viva a tradição com o Carnaval da Saudade, na sexta-feira, voltado às marchinhas e à convivência entre diferentes gerações. É também nesse local que acontece a programação infantil, no domingo, com o Carnaval Kids, reforçando o caráter familiar do evento.

Para Germayne Souza, Assessor de Comunicação da Prefeitura de Tianguá, a diversidade musical é um elemento fundamental para a construção da programação. “Essa pluralidade contribui diretamente para o aumento do fluxo de visitantes, movimenta a economia local, valoriza os artistas e resgata tradições que fazem parte da história do nosso povo”, afirma.

A Prefeitura de Tianguá também destaca a estrutura montada para garantir segurança, mobilidade e atendimento em saúde durante os cinco dias de evento. A operação envolve atuação integrada da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, equipes de segurança privada, ASTT, Corpo de Bombeiros e SAMU, com o objetivo de assegurar tranquilidade ao público e fluidez no trânsito urbano.

Além disso, o Carna Serra impulsiona a economia local. “A ampla divulgação atrai visitantes da própria região e de outros municípios, o que resulta no aumento da ocupação da rede hoteleira, maior movimentação em restaurantes, lanchonetes, bares e serviços como salões de beleza, transporte e comércio varejista. Além disso, o evento gera oportunidades de trabalho temporário para profissionais da segurança, ambulantes, equipes de apoio, montagem de estrutura, sonorização e artistas locais”, destaca Germayne Souza.

Ao integrar cultura, turismo, lazer e infraestrutura, o Carna Serra 2026 mostra-se como uma oportunidade de apreciar a rica culinária regional, a temperatura amena e as cinco noites de folia.

Confira a programação:

Sexta-feira | 13 de fevereiro

Carnaval da Saudade – Praça dos Eucaliptos

20h – Dragões

22h – Explosão do Som

0h – Agora Aqui São Elas

Sábado | 14 de fevereiro

Polo de Lazer

23h – Netinho Freire

1h – Renara Santos e Dedezinho

3h – Chicabana

Domingo | 15 de fevereiro

16h – Carnaval Kids – Praça dos Eucaliptos

22h30 – Galícia – Polo de Lazer

1h – Janaína Alves – Polo de Lazer

3h – Hungria – Polo de Lazer

Segunda-feira | 16 de fevereiro

Polo de Lazer

22h30 – Lagosta Bronzeada

1h – Prabala

3h – Fernandinha

Terça-feira | 17 de fevereiro

Polo de Lazer

20h30 – Natanzinho Lima

22h30 – Rodrigo Iozzi

1h – Marcos Lessa

3h – Déborah Lima

Serviço

Carna Serra 2026

Data: 13 a 17 de fevereiro

Locais: Polo de Lazer e Praça dos Eucaliptos

Mais informações: @prefeituradetiangua