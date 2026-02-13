Diário do Nordeste
Trabalhador sofre choque em estrutura para Carnaval de Fortaleza

A empresa foi acionada para seguir prestando toda a assistência necessária ao trabalhador.

(Atualizado às 19:18)
Ceará
Foto da Av. Domingos Olímpio.
Legenda: Estrutura está sendo montada na Av. Domingos Olímpio.
Foto: Helene Santos.

Um homem sofreu uma descarga elétrica enquanto trabalhava na montagem de estrutura para o Carnaval de Fortaleza, nesta sexta-feira (11). A identidade do trabalhador não foi divulgada. 

O acidente foi registrado por câmeras de monitoramento localizadas na Av. Domingos Olímpio. No registro, é possível ver que o trabalhador está sobre uma escada e cai ao ser eletrocutado.

A vítima estava acompanhada de outro homem, que iniciou o socorro. Poucos segundo após a queda, uma ambulância surge na via. Não há informações sobre o estado de saúde dele. 

A Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) confirmou que o homem que aparece nas imagens é prestador de serviço vinculado à empresa responsável pela montagem das estruturas na Av. Domingos Olímpio. 

“O profissional foi prontamente acolhido e encaminhado à rede hospitalar municipal, onde recebe todos os cuidados necessários”, afirmou a pasta.

A Secultfor também informou que adotou todas as providências cabíveis, acionando a empresa responsável para seguir prestando toda a assistência necessária ao trabalhador e familiares.

A Pasta destacou também que defende e orienta rigorosamente o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

“Sendo esta uma exigência às empresas contratadas, discriminada em contrato, para execução de qualquer serviço, em conformidade com as regras de segurança do trabalho”, conclui a nota da Seculfor.

