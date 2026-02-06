AMC libera faixa de ônibus para carros na Av. Domingos Olímpio; veja trechos
A medida é válida até a desmontagem da estrutura do carnaval 2026, prevista para 28 de fevereiro.
As faixas exclusivas para ônibus da Avenida Domingos Olímpio estão liberadas temporariamente para a circulação de todos os veículos nos trechos entre as avenidas da Universidade e Aguanambi. A mudança vale até o dia 28 de fevereiro, quando será concluída a desmontagem das arquibancadas do Carnaval.
Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), as faixas de tráfego localizadas junto ao canteiro central ficam bloqueadas provisoriamente em ambos os sentidos da via.
Durante todo o período, agentes de trânsito estarão no local para orientar os condutores e oferecer suporte operacional.
A autarquia informa ainda que a alteração não provoca mudanças nos itinerários das linhas de ônibus que circulam pela Avenida Domingos Olímpio. Motoristas devem ficar atentos à sinalização temporária instalada na via.
Rotas alternativas
Os condutores que optarem por evitar a Av. Domingos Olímpio podem utilizar, duas avenidas, como rotas alternativas, veja abaixo:
- Avenida Duque de Caxias, no sentido Aldeota–Centro.
- Avenida 13 de Maio, no sentido Av. Bezerra de Menezes–Aldeota.