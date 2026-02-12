Universidades iniciam convocação da lista de espera do Sisu 2026
Dentre as instituições estão UFC, IFCE e UFCA.
Os candidatos que estavam aguardando a convocação da lista de espera do Sisu 2026 já podem checar o resultado diretamente no site da universidade escolhida. O Ministério da Educação detalhou que os candidatos serão chamados seguindo a ordem de classificação, a modalidade de concorrência e a disponibilidade de vagas.
Neste ano, os candidatos puderam se inscrever na lista até o dia 2 de fevereiro. No entanto, é preciso acompanhar os editais da própria instituição — no Ceará, há oportunidades disponíveis em instituições como UFC, IFCE e UFCA.
Veja também
Como acompanhar?
É necessário buscar os editais da instituição de interesse, assim como estar atento aos prazos de matrícula e ao envio de documentos. Caso não siga o cronograma estipulado, é possível perder a vaga.
A classificação será realizada a partir da base na nota do Enem, em ordem decrescente, respeitando os pesos atribuídos a cada prova pelo curso escolhido.
Veja onde conferir a lista de espera no Ceará
As listas precisam ser conferidas nos portais das instituições.
>> Confira lista de espera da UFC
>> Confira lista de espera da UFCA
>> Confira lista de espera do IFCE
Lista de espera do Sisu 2026
A lista de espera pode ser utilizada pelas instituições de educação superior participantes, durante todo o ano, para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular.