Universidades iniciam convocação da lista de espera do Sisu 2026

Dentre as instituições estão UFC, IFCE e UFCA.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Imagem do Sistema de Seleção Unificada para matéria sobre convocação da lista de espera do sisu 2026.
Legenda: O Sisu 2026 iniciou a convocação da lista de espera.
Foto: Juca Varella/Agência Brasil.

Os candidatos que estavam aguardando a convocação da lista de espera do Sisu 2026 já podem checar o resultado diretamente no site da universidade escolhida. O Ministério da Educação detalhou que os candidatos serão chamados seguindo a ordem de classificação, a modalidade de concorrência e a disponibilidade de vagas. 

Neste ano, os candidatos puderam se inscrever na lista até o dia 2 de fevereiro. No entanto, é preciso acompanhar os editais da própria instituição — no Ceará, há oportunidades disponíveis em instituições como UFC, IFCE e UFCA. 

Como acompanhar?

É necessário buscar os editais da instituição de interesse, assim como estar atento aos prazos de matrícula e ao envio de documentos. Caso não siga o cronograma estipulado, é possível perder a vaga.

A classificação será realizada a partir da base na nota do Enem, em ordem decrescente, respeitando os pesos atribuídos a cada prova pelo curso escolhido.

Veja onde conferir a lista de espera no Ceará

As listas precisam ser conferidas nos portais das instituições.

>> Confira lista de espera da UFC

>> Confira lista de espera da UFCA

>> Confira lista de espera do IFCE

Lista de espera do Sisu 2026

A lista de espera pode ser utilizada pelas instituições de educação superior participantes, durante todo o ano, para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular. 

