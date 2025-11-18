Caminhão colide em trem de VLT de Sobral e serviço é suspenso

Um caminhão avançou sobre a linha férrea e colidiu com um trem do VLT de Sobral, no início da tarde desta terça-feira (18). O acidente ocorreu na passagem de nível localizada entre as estações Campo dos Velhos e Boulevard do Arco.

Em imagens enviadas por leitores ao Diário do Nordeste, é possível observar que o impacto acabou quebrando a cabine onde o operador do VLT atua.

De acordo com nota divulgada pelo Metrofor, o trecho onde aconteceu o acidente é devidamente sinalizado, seguindo as normas previstas pela legislação de trânsito. A colisão não deixou feridos, resultando apenas em danos materiais.

Ainda segundo o órgão, a Linha Sul do VLT de Sobral está com operação suspensa e a Linha Norte segue com operação normal.

Um Boletim de Ocorrência (B.O) será aberto pelo Metrofor para dar continuidade aos procedimentos de reparação dos prejuízos.

Reforço na segurança

O Metrofor aproveitou o ocorrido para alertar sobre a importância da atenção dos motoristas ao cruzar vias férreas. Segundo o órgão, práticas como distração e ultrapassagens indevidas podem gerar riscos graves para condutores, passageiros e pedestres.

O avanço sobre trilhos é classificado como infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com multa no valor de R$ 293,47 e acréscimo de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação.