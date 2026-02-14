Diário do Nordeste
CE tem avisos de chuvas intensas para mais de 130 cidades até domingo (15); veja locais

Precipitações de maiores volumes podem ocorrer em regiões como Cariri, Sertão Central e Inhamuns.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Pessoa atravessando a rua com guarda-chuva na chuva, carregando sacolas de compras, em um dia chuvoso na cidade, com trânsito e lojas ao fundo.
Legenda: Avisos foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Foto: Fabiane de Paula.

O Ceará está sob dois novos avisos meteorológicos de chuvas intensas durante este fim de semana. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de "perigo" (nível 2 de gravidade) para 84 cidades e "perigo potencial" (nível 1) para outras 46.

Ambos os avisos têm validade até as 23h59 deste domingo (15). O de cor laranja - nível 2 de gravidade - prevê risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Ele ainda destaca prováveis chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos (60-100 km/h).

Já o aviso amarelo - nível 1 de gravidade - prevê baixo risco para as ocorrências citadas anteriormente, mas chama a atenção para possíveis chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos (40-60 km/h).

O instituto também lista orientações à população:

  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; 
  • Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Cidades sob aviso laranja de 'perigo'

Aiuaba
Altaneira
Alto Santo
Antonina do Norte
Ararendá
Araripe
Arneiroz
Assaré
Aurora
Baixio
Banabuiú
Barbalha
Barro
Boa Viagem
Brejo Santo
Campos Sales
Caririaçu
Cariús
Catarina
Catunda
Cedro
Crateús
Crato
Croatá
Deputado Irapuan Pinheiro
Ererê
Farias Brito
Granjeiro
Guaraciaba do Norte
Hidrolândia
Icó
Iguatu
Independência
Ipaporanga
Ipaumirim
Ipu
Ipueiras
Iracema
Jaguaretama
Jaguaribara
Jaguaribe
Jardim
Jati
Juazeiro do Norte
Jucás
Lavras da Mangabeira
Madalena
Mauriti
Milagres
Milhã
Missão Velha
Mombaça
Monsenhor Tabosa
Morada Nova
Nova Olinda
Nova Russas
Novo Oriente
Orós
Parambu
Pedra Branca
Penaforte
Pereiro
Piquet Carneiro
Poranga
Porteiras
Potengi
Potiretama
Quiterianópolis
Quixadá
Quixelô
Quixeramobim
Saboeiro
Salitre
Santana do Cariri
Santa Quitéria
Senador Pompeu
Solonópole
Tamboril
Tarrafas
Tauá
Umari
Várzea Alegre

Cidades sob aviso amarelo de 'perigo potencial'

Abaiara
Acopiara
Alcântaras
Barroquinha
Bela Cruz
Camocim
Canindé
Cariré
Carnaubal
Chaval
Choró
Coreaú
Forquilha
Frecheirinha
General Sampaio
Graça
Granja
Groaíras
Ibaretama
Ibiapina
Ibicuitinga
Irauçuba
Itatira
Jijoca de Jericoacoara
Marco
Martinópole
Massapê
Meruoca
Miraíma
Moraújo
Morrinhos
Mucambo
Pacujá
Paramoti
Pires Ferreira
Reriutaba
Santana do Acaraú
São Benedito
São João do Jaguaribe
Senador Sá
Sobral
Tejuçuoca
Tianguá
Ubajara
Uruoca
Varjota

Como funcionam os avisos

Os avisos do Inmet se classificam em amarelo, que representa “perigo potencial” devido às chuvas e ventos; laranja, com “perigo”; e vermelho, com “grande perigo”. No Ceará, em geral, as cidades são atingidas pelos níveis amarelo e laranja.

Os riscos para estes dois, como lista o Inmet, são os seguintes:

  • Aviso amarelo: chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;
  • Aviso laranja: chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h.

As condições são estimadas a partir de regiões do Estado, de modo que alguns municípios podem receber dois avisos meteorológicos.

Previsão do tempo para o Ceará

Até este domingo (15), as condições do tempo devem variar conforme a região do Ceará, com chuvas em diversos pontos, segundo indica previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme):

SÁBADO 14/02

Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral Norte, Ibiapaba, Maciço de Baturité e norte do Sertão Central e Inhamuns.

Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana.

DOMINGO 15/02

Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, na Jaguaribana. No Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité, há alta possibilidade de chuva isolada.

Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana. No Litoral de Fortaleza, no Maciço de Baturité e no Litoral do Pecém há alta possibilidade de chuva isolada.

Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral Norte, na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns, na Jaguaribana e no Cariri.

Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana. Na Ibiapaba, há alta possibilidade de chuva isolada.

