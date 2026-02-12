Alça de acesso para Av. Alberto Craveiro é bloqueada para obras do VLT; confira desvio

A alça de acesso da Avenida Carlos Jereissati, conhecida como Avenida do Aeroporto, para a Avenida Alberto Craveiro, no sentido BR-116, foi bloqueada para outra etapa das obras da nova linha VLT Aeroporto-Castelão. A interdição foi iniciada às 15h da última quarta-feira (11), em Fortaleza.

Com a mudança, motoristas em trânsito no trecho indicado da Avenida Carlos Jereissati não terão o acesso permitido para a Av. Alberto Craveiro. O suporte da operação de intervenção será realizado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

Segundo o órgão, os condutores deverão realizar um caminho específico para acessar a avenida. Confira:

Entrar à direita na Rua Nené Gonçalves, no bairro Dias Macêdo;

Em seguida, virar à esquerda na Rua Pedro Dantas;

Seguir em frente até acessar a Av. Alberto Craveiro.

As obras, comandadas pela Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará, fazem parte da etapa estrutural de implantação do trecho elevado do VLT. A expectativa é de que a intervenção permaneça conforme a evolução dos serviços, que devem ser concluídos no primeiro semestre de 2027.

Tráfego em outros trechos da cidade

Apenas o trecho indicado será impactado pelas obras no local, que deve receber maquinário, estacas estruturais e veículos de grande porte.

Enquanto isso, o tráfego seguirá normal nos demais trechos da Avenida Carlos Jereissati, assim como as faixas no sentido BR-116 permanecerão totalmente liberadas.

Os motoristas que trafegam no sentido Aeroporto Internacional Pinto Martins também não sofrerão impacto por conta da intervenção.

A nova linha do VLT Aeroporto-Castelão faz parte do projeto de expansão do Metrô de Fortaleza. Segundo dados do Governo do Estado do Ceará, o esperado é que a linha conecte, em cerca de seis minutos, o Aeroporto Internacional Pinto Martins à Arena Castelão.

O investimento na obra é de R$ 180 milhões, com entrega estimada para o primeiro semestre de 2027.