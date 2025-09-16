Um vigilante reagiu a uma tentativa de assalto contra um galpão da Enel Distribuição em Aquiraz, e dois suspeitos morreram durante a ocorrência na noite dessa segunda-feira (15). O caso ocorreu no bairro Camará, por volta das 20h40, segundo registros de uma câmera de segurança.

Três suspeitos participaram da ação, e o terceiro fugiu. Não há informações se esse último foi capturado posteriormente. O vídeo do momento mostra que o vigilante atirou contra dois, que após serem baleados fugiram. Um deles faleceu no local e o outro, visivelmente machucado, pegou a arma do comparsa e tirou a própria vida com um tiro na cabeça.

PMCE foi acionada

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada ao local, na Rua Emanuel Feliciano de Lima, e apreenderam duas pistolas e dois revólveres, além de armamentos e rádios comunicadores.

Todo o material foi enviado à Delegacia Metropolitana de Aquiraz, onde foi registrado o inquérito policial.