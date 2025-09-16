Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Agressão contra PM e acusado por 'pirataria': veja histórico de processos do Henrique CDs, filmado batendo em mulher

A reportagem entrou em contato com o empresário, que negou as acusações

Escrito por
Emanoela Campelo de Melo emanoela.campelo@svm.com.br
Segurança
henrique cds agressao mulher violencia domestica investigacao denuncia policia civil fortaleza empresario
Legenda: O suspeito foi filmado agredindo a secretária da ex-esposa dele, na casa onde o casal morou, no bairro Bela Vista, em Fortaleza. O momento foi registrado pelo circuito das câmeras de segurança instalado na residência.
Foto: Reprodução

Antes de ser filmado agredindo uma mulher na última semana, o empresário musical Jorge Henrique de Lima Dias, conhecido como Henrique CDs, já respondia a outros processos. O Diário do Nordeste apurou junto a documentos que Henrique foi acusado por crimes, como: direção perigosa, resistência, desobediência e violação de direito autoral.

Contra o empresário segue tramitando a ação penal relacionada ao dia que ele, segundo o Ministério Público do Ceará (MPCE), furou uma blitz, não obedeceu a ordem de parada dos policiais militares e ainda teria agredido fisicamente um dos agentes com um soco no rosto, resistindo à voz de prisão. Questionado sobre os fatos e o posicionamento dele sobre cada uma das acusações, Henrique nega ter cometido crimes e sugere que postaria nas redes sociais críticas à abordagem da reportagem. 

Na versão do empresário, ele diz ter sido coagido e agredido pelos PMs durante o episódio ocorrido em 2021, no bairro Praia de Iracema. O acusado acrescenta que morava perto de onde a blitz estava e dobrou para 'entrar em casa'. Então, foi seguido por um policial que disse que ele teria 'furado o cerco'. 

"Eles invadiram a minha resistência, me agrediram lá dentro. Eu tenho testemunhas. Furtaram meu celular e até hoje não apareceu, me autuaram como desacato e mentiram", disse Henrique. 

No entanto, a ex-mulher do empresário, que anos depois deu entrada em um pedido de medida protetiva contra ele, disse que no dia do fato, o esposo teria fugido da blitz porque o carro estava em situação irregular.

Henrique CDs foi levado ao 2º Distrito Policial e teve liberdade restituída ficando durante meses sujeito a medida cautelar de comparecimento à sede da Central de Alternativas Penais.

A reportagem também apurou que em 2007, Jorge Henrique de Lima Dias foi denunciado pelo Ministério Público por violação de direito autoral. Policiais militares estavam em ronda no 'Beco da Poeira', no Centro de Fortaleza, e recolheram 132 CDs pirateados e o responsável pelo material seria 'Henrique CDs'.

"O meu sistema é de show ao vivo, não é pirataria... isso aí não deu em nada. A banda autorizava a gente a gravar os shows ao vivo"
Jorge Henrique de Lima Dias

Com relação ao caso envolvendo a pirataria, os três homens envolvidos foram absolvidos, em 2009, na 18ª Vara Criminal. O Ministério Público recorreu da decisão, mas ao ser analisado pelos desembargadores, a punição dos envolvidos foi extinta por prescrição da pretensão punitiva estatal. 

"Julgo prejudicada a análise do mérito recursal e declaro a extinção da punibilidade dos recorridos Cláudio Ferreira da Silva Júnior, Jose Carneiro Monteiro Sobrinho e Jorge Henrique de Lima Dias, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos art. 107, inciso IV, primeira figura,c/c 109, IV, ambos do Código Penal Brasileiro e art. 61 do Código de Processo Penal". 
Francisca Adelineide Viana
Relatora

AGRESSÃO FOI FILMADA

O suspeito foi filmado agredindo a secretária da ex-esposa dele, na casa onde o casal morou, no bairro Bela Vista, em Fortaleza. O momento foi registrado pelo circuito das câmeras de segurança instalado na residência.

No vídeo, é possível ver Henrique ao lado da ex-esposa e da funcionária na área externa da residência, próximo a uma piscina. Eles começam a discutir e na sequência o empresário desfere socos contra a secretária. 

Um boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado. Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) afirmou que apura as circunstâncias de uma ocorrência.

"Na ocasião, uma mulher foi agredida pelo ex-companheiro com um tapa no braço em uma residência particular. Duas funcionárias da vítima também foram agredidas com socos e empurrões. A mulher registrou a ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) Fortaleza e solicitou medidas protetivas de urgência. A unidade da Polícia Civil investiga a ocorrência"
PCCE

Henrique CDs afirmou à reportagem que esteve na casa para falar sobre a compra de um celular feita pela ex-esposa. Ele negou ter cometido agressão e disse que, ao tentar deixar o ambiente durante a discussão, teve a camisa rasgada pela funcionária. O empresário acrescentou ainda que a assistente já teria histórico de confusões.

Em decisão do último dia 13 que a reportagem teve acesso, o Poder Judiciário deferiu o pedido de medida protetiva. Conforme o documento, o Juízo do Plantão Judiciário do Crime afirma que "o relato produzido pela ofendida, através da Autoridade Policial, possui verossimilhança, em que pese a necessidade de comprovação das alegações".

"Há que se analisar o caso concreto, compreendendo a necessidade e a urgência das medidas protetivas para as mulheres em situação de risco, o que se revela no caso, considerando as ameaças e agressões sofridas pela vítima (art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06). Isso posto, defiro as medidas protetivas requeridas à pág. 2, pela ofendida [...] determinando ainda que o agressor mantenha distância da vítima no limite de 100 metros.
Valência Maria Alves de Sousa
Juíza de Direito titular da 6ª Vara do Júri - Plantonista do Plantão Judiciário do Crime

A magistrada determinou o encaminhando da cópia da decisão ao Grupo de Apoio às Vítimas de Violência (GAVV) e, caso seja necessário, a vítima poderá solicitar apoio policial. O caso segue em análise pelo Poder Judiciário estadual. 

 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
henrique cds agressao mulher violencia domestica investigacao denuncia policia civil fortaleza empresario
Segurança

Agressão contra PM e acusado por 'pirataria': veja histórico de processos do Henrique CDs, filmado batendo em mulher

A reportagem entrou em contato com o empresário, que negou as acusações

Emanoela Campelo de Melo
Há 21 minutos
Fogos pela cidade de Fortaleza
Segurança

Fortaleza tem queima de fogos generalizada; envolvidos em organizações criminosas são presos

Operação policial ocorre esta noite em Fortaleza; número de presos ainda não foi divulgado

Bergson Araujo Costa
15 de Setembro de 2025
Imagem da viatura da polícia militar do Ceará depedrada
Segurança

Homem é preso após depredar viatura por ordem de facção em Jijoca de Jericoacoara

A viatura danificada será periciada, enquanto as autoridades investigam quem foram os mandantes do crime

Redação
15 de Setembro de 2025
Familiares caminham em direção a presídio no Ceará
Segurança

Visitas a presos faccionados estão suspensas temporariamente em 6 presídios do CE; veja alas

A medida "excepcional e preventiva" começou a valer nesse domingo (14)

Redação
15 de Setembro de 2025
Corpo de mulher é localizado dentro da Lagoa da Parangaba, em Fortaleza
Segurança

Corpo de mulher é localizado na Lagoa da Parangaba, em Fortaleza

Vítima não foi identificada formalmente, mas investigações da morte ficarão a cargo da Delegacia do 5º Distrito Policial

Redação
15 de Setembro de 2025
Box de cross training é alvo de furto de eletrônicos em Fortaleza; assista
Segurança

Box de cross training é alvo de furto de eletrônicos em Fortaleza; assista

Outra pessoa dava apoio na ação do lado de fora, diz direção de empreendimento

Redação
15 de Setembro de 2025
Foto montagem de imagens de câmera de segurança que mostram suspeitos abordando idosa de 74 anos para dar um golpe nela em Juazeiro do Norte. A segunda foto mostra o carro no qual eles levaram a mulher para um banco
Segurança

Idosa de 74 anos cai em golpe do 'bilhete premiado' e perde R$ 7 mil em Juazeiro do Norte

Suspeitos limparam a conta bancária da vítima e ainda fizeram empréstimos. Caso ocorreu no último dia 8 de setembro

Redação
15 de Setembro de 2025
Foto mostra um quarto onde ficam jovens apreendidos por cometer atos infracionais no Ceará
Segurança

Mais de 1,2 mil jovens foram apreendidos no Ceará em 2025; roubo e homicídio são principais crimes

Messias Borges
15 de Setembro de 2025
Foto mostra um jovem apreendido no Sistema Socioeducativo do Ceará
Segurança

Pardo, sexo masculino, 17 anos e periférico: qual o perfil e a origem do jovem infrator no Ceará

Messias Borges
15 de Setembro de 2025
Imagem de um policial penal fardado de costas
Segurança

Policial penal atira em carro durante briga de trânsito em Caucaia, é detido e liberado após fiança

A arma do agente foi apreendida

Redação
14 de Setembro de 2025
prisao mulher juazeiro do norte princesinha do trafico facção
Segurança

Quem é a 'Princesinha do Tráfico' presa por integrar facção no Interior do Ceará

Francisca Jayane da Silva já tinha sido presa em 2020 com drogas no sutiã e dinheiro na calcinha

Redação
14 de Setembro de 2025
Fachada do Ministério Público do Ceará
Segurança

MPCE investiga agente de segurança pública do Crato suspeito de receber salário no Paraguai

Profissional estaria afastado das atividades de trabalho por estar cursando Medicina fora do Brasil

Redação
13 de Setembro de 2025
policial da policia civil do ceará entrando em viatura da policia civil do ceara
Segurança

Pai e filho são presos suspeitos de aplicar golpes em idosos no Interior do Ceará

Um dos homens obtia os dados da vítima ao "auxiliá-las" no cadastro de recebimento de medicamentos

Redação
13 de Setembro de 2025
Imagens da câmera de segurança da casa da ex-esposa de Henrique CDs, que mostra o momento da agressão
Segurança

Empresário Henrique CDs é filmado agredindo secretária da ex-mulher com socos em Fortaleza

O empresário nega as acusações de agressão

Redação
13 de Setembro de 2025
Polícia Civil
Segurança

Idosa é presa suspeita de matar a própria sobrinha em Caridade, no Ceará

Vítima possuia deficiência intelectual

Redação
13 de Setembro de 2025
apreensao dinheiro operacao dissimulare esquema crime sefaz
Segurança

Empresários, auditor e 'laranjas' acusados de formar quadrilha que movimentou R$ 1 bilhão no Ceará são condenados

Somadas, as penas dos réus ultrapassam 155 anos de prisão

Emanoela Campelo de Melo
13 de Setembro de 2025
Agente do Agente do Detran-CE durante abordagem
Segurança

Agente do Detran-CE faz suposta ultrapassagem indevida e xinga homem que repreendeu ação

Em nota ao Diário do Nordeste, o órgão disse que repudia toda forma de violência, física ou verbal

Bergson Araujo Costa
12 de Setembro de 2025
Foto de lixeira onde estava escondida droga apreendida pela receita federal em fortaleza
Segurança

Receita Federal apreende 4,2 kg de maconha escondidos em lixeira de transportadora, em Fortaleza

A carga havia sido declarada como tinta automotiva

Redação
12 de Setembro de 2025
Cunhada de Marcola é solta
Segurança

Justiça manda soltar cunhada de 'Marcola', acusada de lavar dinheiro do PCC no Ceará

A decisão beneficiou outros quatro réus do processo. A ação apura a atuação da facção paulista com jogos ilegais no Estado do Ceará

Emerson Rodrigues
12 de Setembro de 2025
Fotos que mostram cigarros contrabandeados apreendidos e na faixa de areia em Paraipaba
Segurança

PM apreende mais de 2 mil maços de cigarros contrabandeados do Suriname em praia do Ceará

A rota de contrabando de cigarros tem como destino o litoral do Ceará, de onde são distribuídas para venda

Redação
12 de Setembro de 2025