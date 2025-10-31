Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Balcão policial com armas, munições e outros itens apreendidos, e veículos policiais em operação na rua com policiais ao fundo. Segurança pública e combate ao crime.

Segurança

Confronto policial termina com três presos e apreensão de granada e fuzis em Fortaleza

Durante operação, equipes foram recebidas a tiros de fuzil e pistola

Redação 30 de Setembro de 2025
Imagens da câmera de segurança da casa da ex-esposa de Henrique CDs, que mostra o momento da agressão

Segurança

Empresário Henrique CDs é filmado agredindo secretária da ex-mulher com socos em Fortaleza

O empresário nega as acusações de agressão

Redação 13 de Setembro de 2025
Foto que contém várias revendedoras de veículos na avenida José Bastos

Negócios

Com 120 lojas de carros, avenida José Bastos é conhecida como corredor do automóvel desde os anos 70

Luciano Rodrigues 04 de Setembro de 2025
foto de homem que sofreu tentativa de linchamento após assalto e foi preso no bairro Bela Vista em Fortaleza

Segurança

Homem sofre tentativa de linchamento após assalto e é preso em Fortaleza

Suspeito possui antecedentes criminais por roubo

Redação 03 de Julho de 2025
Montagem crime Bela Vista

Segurança

Homem mata irmão a facadas em Fortaleza

O caso ocorreu no bairro Bela Vista

Redação 05 de Fevereiro de 2024
Montagem de crime ocorrido na Praia do Futuro

Segurança

Suspeito de assassinar casal na Praia do Futuro é preso

O homem de 27 anos foi capturado no bairro Bela Vista, na tarde de domingo (4)

Redação 05 de Fevereiro de 2024
Fachada da escola municipal Odilon Gonzaga Braveza

Segurança

Homens armados invadem escola municipal de Fortaleza, roubam estudantes e trocam tiros com a Polícia

Três dos cinco assaltantes foram capturados. Durante a manhã, outra ocorrência em escola foi registrada na Capital

Redação 24 de Outubro de 2022
Jovem é preso suspeito de tentar matar os pais a facadas em casa, na Bela Vista, em Fortaleza

Segurança

Jovem é preso suspeito de tentar matar os pais a facadas em casa, em Fortaleza

Segundo a SSPDS, o crime foi motivado por questões financeiras

Redação 04 de Novembro de 2021
triplo homicídio em fortaleza

Segurança

Funcionários de oficina mecânica são alvos de triplo homicídio em Fortaleza

Os homens estavam trabalhando quando foram surpreendidos por dois suspeitos que chegaram atirando

Redação 27 de Outubro de 2021
veículo usado em perseguição na Bela Vista

Segurança

Após perseguição e troca de tiros, trio suspeito de roubo é preso no bairro Bela Vista

As buscas pelos dois homens e uma mulher iniciaram ainda na avenida José Bastos e mobilizaram diversas viaturas

Redação 15 de Maio de 2021
