Homem mata irmão a facadas em Fortaleza

Um homem matou o próprio irmão com vários golpes de faca, nesta segunda-feira (5), no bairro Bela Vista, em Fortaleza. Ivanilson de Mendonça Silva, de 37 anos, foi preso em flagrante por agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), por volta de 13h30.

Conforme apurado pela Rádio Verdes Mares, a vítima estava em casa com a mãe quando foi abordado pelo irmão. Testemunhas informaram que eles discutiam e se ameaçavam de morte com frequência, desde dezembro.

Ivanilson, após a ação criminosa, teria ligado para a Polícia e aguardado os agentes chegarem para ser preso. O suspeito estava ferido e foi encaminhado por agentes a atendimento médio. A faca utilizada no crime foi apreendida pela Polícia Militar. O homem foi autuado por homicídio no 10º Distrito Policial.