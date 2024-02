Suspeito de assassinar casal na Praia do Futuro é preso

O suspeito de assassinar a tiros um casal na Praia do Futuro, em Fortaleza, foi preso, na tarde do domingo (4), no bairro Bela Vista, também na capital cearense. As mortes de um homem, de 45 anos, e de uma mulher, 30, ocorreram em uma barraca de praia, no último 28 de janeiro.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a motivação do crime seria uma "desavença entre os envolvidos".

Um mandado de prisão temporária em desfavor do homem de 27 anos foi cumprido por agentes da Polícia Civil. O suspeito foi conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

As investigações continuam tentando encontrar se há outros envolvidos no crime.

Veja também

Relembre o caso

O duplo homicídio ocorreu em 28 de janeiro, na Praia do Futuro, em Fortaleza.

Registros que circularam nas redes sociais, no dia do crime, mostram paramédicos do Samu e bombeiros militares realizando atendimento às vítimas ao lado de uma barraca de praia.

O homem, que foi morto, possuía antecedentes por crime contra a administração pública.