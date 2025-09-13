Conhecido como Henrique CDs, o empresário musical Jorge Henrique de Lima Dias é acusado de agredir a secretária da ex-esposa dele na tarde dessa sexta-feira (12).

O momento foi registrado pelo circuito de câmeras da casa onde a ex-companheira mora, no bairro Bela Vista, em Fortaleza.

O empresário nega as acusações de agressão (veja o posicionamento dele abaixo).

VÍDEO: Empresário Henrique CDs é filmado agredindo secretária da ex-mulher com socos em Fortaleza



Leia mais detalhes na matéria completa👇https://t.co/3pJ9VQUGtChttps://t.co/3pJ9VQUGtC pic.twitter.com/BEB2PqQXsi — Diário do Nordeste (@diarioonline) September 13, 2025

No vídeo, é possível ver Henrique ao lado da ex-esposa e da funcionária na área externa da residência, próximo a uma piscina.

Há um princípio de discussão entre eles, quando o empresário desfere socos contra a secretária. Ele deixa a casa na sequência.

Um boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado. Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) afirmou que apura as circunstâncias de uma ocorrência.

"Duas funcionárias da vítima também foram agredidas com socos e empurrões. A mulher registrou a ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) Fortaleza e solicitou medidas protetivas de urgência. A unidade da Polícia Civil investiga a ocorrência", disse.

Posicionamento do empresário

Henrique CDs afirmou à reportagem que esteve na casa para esclarecer a compra de um celular feita pela ex-esposa.

Ele negou ter cometido agressão e disse que, ao tentar deixar o ambiente durante a discussão, teve a camisa rasgada pela funcionária. O empresário acrescentou ainda que a assistente já teria histórico de confusões.