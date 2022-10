Homens armados invadem escola municipal de Fortaleza, roubam estudantes e trocam tiros com a Polícia

Cinco homens armados invadiram uma escola pública municipal de Fortaleza, na tarde desta segunda-feira (24), no bairro Dias Macedo, e roubaram itens da instituição e de estudantes. No assalto, os criminosos trocaram tiros com policiais da Ronda de Ações Intensivas e Ostensivas (Raio). Dois deles ficaram feridos e um agente de segurança, também.

O Diário do Nordeste apurou no local — o Centro de Educação Infantil (CEI) Odilon Gonzaga Braveza — que os assaltantes entraram pela frente e pelos fundos da escola. Eles levaram celulares, notebooks, relógios e bicicletas. "Pegaram a minha bolsa e mandaram colocar os notebooks dentro", relatou um estudante de 13 anos.

O aluno não viu a troca de tiros com a Polícia, mas afirmou ter ouvido quase oito disparos. "Ficou todo mundo na gritaria", lembrou, abalado. Naquele momento, a unidade de ensino estava em pleno funcionamento, com uma aula de artes acontecendo na área externa.

A Secretaria Municipal da Educação (SME) garantiu que nenhum estudante ou profissional ficou ferido durante a ocorrência. "Aqueles que precisaram de atendimento médico foram encaminhados ao posto de saúde, vizinho à escola", afirmou o órgão, que se dispõe a colaborar com as forças de segurança para as investigações. Equipes da Guarda Municipal também acompanham o caso.

No fim desta tarde, a Polícia Militar relatou à reportagem que conseguiu recuperar alguns dos objetos roubados, prendeu três dos assaltantes e apreendeu quatro armas. O Sistema Verdes Mares pediu detalhes sobre a ocorrência à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda retorno para atualização deste texto.

Segurança escolar é assaltado

Outra ocorrência de roubo em escola foi registrada na manhã desta segunda, em unidade da rede estadual localizada no bairro Passaré, também em Fortaleza. Conforme a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), um segurança teve roubados os pertences e a arma de fogo.

Diferentemente do caso no bairro Dias Macedo, a instituição não estava com aulas no momento da ocorrência, devido ao feriado antecipado do Dia do Servidor na rede estadual.

A abordagem do suspeito ao segurança foi registrada por câmeras de seguranças do local, sendo possível ver o momento em que ele rende o vigilante com uma arma e anuncia o assalto. Depois, sai da escola pulando a grade.

A Seduc detalhou que a escola acionou os órgãos de segurança após a ocorrência. Já a SSPDS informou que foram realizadas buscas na região e que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga as circunstâncias do crime. Um Boletim de Ocorrência (BO) também foi registrado no 13° Distrito Policial (DP) e será transferido para o 16° DP.