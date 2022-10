PM acusado de matar adolescente de 13 anos a tiros por furto de bicicleta no Montese se torna réu

Um cabo da Polícia Militar do Ceará (PMCE) agora é réu na Justiça pelo homicídio de um adolescente de 13 anos. José Halinson Vieira de Albuquerque foi acusado por matar o menino, devido a um furto de bicicleta.

O PM lotado no Comando Tático Motorizado (Cotam) foi flagrado efetuando uma sequência de disparos contra o menino, na Rua Sátiro Dias, bairro Montese. Ele estava à paisana, quando ouviu uma pessoa gritar que haviam levado a sua bicicleta.

"Ao ver a cena, o denunciado subiu em uma motocicleta que passava no local, perseguiu a vítima, até que a alcançou e efetuou disparos contra ela", conforme denúncia do Ministério Público do Ceará. O crime aconteceu no dia 12 de agosto de 2022.

Na última sexta-feira (21), o juiz da 2ª Vara do Júri aceitou a denúncia e destacou que o réu se valeu de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, "pois o atingiu mortalmente quando ele estava caído no solo, já ferido gravemente, sem nenhuma possibilidade de expressar reação"

Juiz da 2ª Vara do Júri "Ademais, no tocante motivação verifica-se tratar-se de crime praticado por motivação fútil em razão da desproporcionalidade entre o crime e a causa, porque há evidentemente incongruência entre o de furto de uma bicicleta e o resultado morte violenta"

O laudo apontou que o menino foi atingido por oito disparos, tendo lesões na cabeça, tórax, barriga e braço.

O PM se evadiu do local dos disparos e foi detido posteriormente. Agora, a Justiça determinou citação de Halinson para que ele responda à acusação em até 10 dias.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR