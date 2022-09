Polícia encontra droga escondida em baú e prende casal no Interior do Ceará

Um casal foi preso em flagrante nessa quinta-feira (15), em Jaguaruana, Interior do Ceará. Rogesso Valente da Silva, o 'Buzinho' e Ana Flávia de Carvalho estariam, segundo a Polícia, em posse de quase 15 quilos de drogas.

Policiais civis e militares cumpriram mandado de busca e apreensão e foram até a residência do casal. No imóvel, encontraram o entorpecente escondido dentro de um baú de madeira.

De acordo com o delegado lotado em Jaguaruana, Gutemberg Sousa, a droga estava em formato de tablete. Também foram apreendidas duas balanças de precisão, aparelhos celulares, comprovantes de depósito de transação no valor de R$ 25 mil, supostamente oriundos do tráfico.

'Buzinho' teria confessado aos policiais que recebeu a droga pela manhã e iria distribuí-la no mesmo dia. Já a mulher disse em depoimento não saber em que momento as drogas entraram na casa dela.

O casal foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles estão à disposição da Justiça.

