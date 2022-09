Médica de 27 anos é encontrada morta em flat no Porto das Dunas; Polícia investiga o caso

Uma médica de 27 anos foi encontrada morta em um flat no Porto das Dunas, em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na última terça-feira (13). A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso.

A reportagem apurou que o episódio foi informado como achado de cadáver à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), por volta de 15h daquele dia.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local e confirmaram a morte, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A médica estava na companhia de um homem, quando os policiais chegaram ao local. Entretanto, a SSPDS não confirmou se a morte teve causa violenta.

"O caso está a cargo da Delegacia Metropolitana de Aquiraz. Diligências e oitivas são realizadas visando a elucidação dos fatos", concluiu a Secretaria da Segurança Pública, em nota.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil