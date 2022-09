Suspeita de participar de homicídio em evento político é presa; Polícia descarta motivação eleitoral

Uma mulher de 18 anos suspeita de envolvimento no assassinato de um homem durante um evento político em Pentecoste foi presa na madrugada desta quinta-feira (15), horas depois do crime. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), não houve motivação eleitoreira no homicídio. A morte teria sido causada por disputa de organizações criminosas.

A vítima de 27 anos estava assistindo a um discurso político em um buffet na noite dessa quarta-feira (14), quando foi baleada. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O suspeito dos disparos fugiu do local.

Segundo a SSPDS, as apurações iniciais mostram que "a motivação do crime seria a disputa entre organizações criminosas da região. Ainda de acordo com as investigações policiais, a tese de motivação política já foi descartada".

Prisão

Com as buscas pelos suspeitos, equipes do 11º Batalhão da PMCE e da Delegacia Municipal de Pentecoste identificaram e capturaram Naiara Firmiano Mota no bairro Barreiro, em Pentecoste. A mulher foi ouvida e autuada pelo crime de homicídio doloso.

"Quando adolescente, Naiara possuía atos infracionais análogos aos crimes de homicídio doloso, tortura e tentativa de lesão corporal", detalhou a PC-CE.

Ainda conforme a nota, as forças de segurança seguem realizando diligências para identificar e capturar outros suspeitos do crime.