Homem é baleado e morto em evento político em Pentecoste, no interior do Ceará

Um homem foi morto a tiros em meio a um evento político no município de Pentecoste, no interior do Ceará, por volta das 21 horas desta quarta-feira (14). A informação foi confirmada pelo candidato Mauro Benevides Filho (PDT), um dos que estavam no local no momento da ocorrência.

O Diário do Nordeste demandou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) e a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) sobre o caso e aguarda informações para atualizar esta matéria.

Cerca de mil pessoas estavam no evento, realizado em um buffet da Cidade, quando um homem entrou no local e disparou contra a vítima. Benevides relatou que não houve tiroteio e que a Polícia foi chamada "imediatamente".

Segundo o candidato, a vítima estava acompanhando as falas do evento e se encontrava afastada do palco no momento do crime. Após a ação, o suspeito fugiu do local.

Não há informações se o crime possui motivação política.

O encontro contava com a participação de apoiadores de Mauro Filho e dos candidatos Juliana Lucena e Daniel Castro. Também registrou a presença de lideranças municipais e outros políticos, como Leonardo Pinheiro e a candidata Magnólia.