video pm salvando professor engasgado

Ceará

PM salva professor engasgado com pedaço de carne no Ceará

O policial utilizou a manobra de Heimlich para ajudar o homem em um restaurante na cidade de Pentecoste

Redação 28 de Setembro de 2025
Imagem mostra mão segurando uma pedra onde há o cobalto no que parece ser um laboratório. Imagem usada em matéria sobre a primeira mina de diamentes no Ceará. Fim da descrição

Opinião

Cidade cearense pode ter a maior ocorrência de ‘ouro azul’ do Brasil; conheça o lugar

Estudo é conduzido por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC)

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 13 de Agosto de 2025
Fachada do Ministério Público do Ceará

Segurança

Vigilante de escola pública no interior do CE é investigado por abuso sexual e MP pede afastamento

O órgão também recomendou afastar a diretora da unidade de ensino por omissão e por ter revitimizado uma das jovens

Redação 09 de Julho de 2025
Câmara Municipal de Pentecoste

PontoPoder

Justiça afasta vereador de Pentecoste (CE) condenado por estupro de vulnerável

O parlamentar exercia o cargo desde janeiro, após ficar na suplência do PSB

Luana Barros 27 de Março de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Pentecoste?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Pentecoste?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Polícia Civil

Segurança

Pastor suspeito de crimes de stalking e estupro de vulnerável é preso no interior do Ceará

Vítimas frequentavam a igreja do líder religioso

Redação 04 de Junho de 2024
PMCE

Segurança

Suspeito de matar companheira é preso em flagrante em Pentecoste, no Ceará

Homem foi autuado por feminicídio e colocado à disposição da Justiça

Redação 21 de Agosto de 2023
Os atendimentos ocorrem das 9h às 16h, na Capital e de 8h às 16h, nas cidades do Interior

Ceará

Cinco municípios receberão Caminhão do Cidadão nesta semana; veja quais

Entre os serviços ofertados estão emissão da 1ª e 2ª vias da Carteira de Identidade (RG), do CPF e outros

Redação 25 de Junho de 2023
Fachada de uma das fábricas da Paquetá

Negócios

Para evitar fechamento da Paquetá no Ceará, Governo antecipa crédito de R$ 23 milhões

Empresa se comprometeu a permanecer no Estado pelo período mínimo de 31 meses, mantendo os empregos diretos em seis municípios

Redação 10 de Junho de 2023
