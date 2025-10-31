O policial utilizou a manobra de Heimlich para ajudar o homem em um restaurante na cidade de Pentecoste
Estudo é conduzido por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC)
O órgão também recomendou afastar a diretora da unidade de ensino por omissão e por ter revitimizado uma das jovens
O parlamentar exercia o cargo desde janeiro, após ficar na suplência do PSB
Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos
Veja resultado da votação
Vítimas frequentavam a igreja do líder religioso
Homem foi autuado por feminicídio e colocado à disposição da Justiça
Entre os serviços ofertados estão emissão da 1ª e 2ª vias da Carteira de Identidade (RG), do CPF e outros
Empresa se comprometeu a permanecer no Estado pelo período mínimo de 31 meses, mantendo os empregos diretos em seis municípios