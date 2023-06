Cinco municípios receberão Caminhão do Cidadão nesta semana; veja quais

Mais cinco municípios cearenses irão receber o Caminhão do Cidadão a partir desta segunda-feira (26). Fortaleza, Pentecoste, Granja, Trairi e Baixio são os locais pelos quais o equipamento irá passar.

De segunda (26) a quarta (28), haverá atendimento nas unidades do Caminhão do Cidadão em Fortaleza, no Parque Universitário do Pici, e nos municípios de Pentecoste e Granja.

O bairro Mucuripe, também na Capital, será contemplado com atendimento, mas somente na quarta (28).

Já na quinta (29), a unidade segue para o bairro Itaperi, mais precisamente para o Parque Dom Aloísio Lorscheider, e para a cidade de Baixio, onde ficará até sábado (1º).

O distrito de Flecheiras, no Trairi, contará com uma unidade do caminhão do Cidadão na sexta (30) e no sábado (1º).

Entre os serviços ofertados estão emissão da 1ª e 2ª vias da Carteira de Identidade (RG), do CPF e da Certidão de Antecedentes Criminais, e orientações sobre Seguro Desemprego e Carteira do Trabalho e Proteção Social (CTPS digital).

Os atendimentos ocorrem das 9h às 16h, na Capital e de 8h às 16h, nas cidades do Interior.

Confira a programação completa

Fortaleza

Dia 26/6: Parque Universitário do Pici, à Rua Álvaro Maciel, 1158 – Bairro Pici

Dia 28/6: Praça da Igreja de Nossa Senhora da Saúde, à Av. Abolição, 3929, bairro Mucuripe

Dia 29/6: Parque Dom Aluísio Lorscheider, Av. Bernardo Maciel, s/n, Bairro Itaperi

Pentecoste

Dias 26, 27 e 28/6: Praça do Centro Social Urbano (CSU), à Rodovia Brunilo Jacó de Castro e Silva – Centro

Granja

Dias 26, 27 e 28/6: Praça da Matriz, à Rua Lívia Barreto, s/n, Centro

Baixio

Dias 29 e30/6 e 1º/7: Praça 15 de Setembro, Centro

Trairi

Dias 30/6 e 1º/7: Sede do Distrito de Flecheiras