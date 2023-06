Vai à praia? Confira os trechos próprios para banho em Fortaleza

Fortaleza está com 15 trechos de prais próprias para banho, conforme documento de balneabilidade divulgado na última sexta (23) pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

Leste

Os trechos estão principalmente no Leste e Centro. No setor Leste, está próprio o trecho da Praia do Caça e Pesca, na altura da Rua Germiniano Jurema, até a Praia do Futuro, na altura da rua Gerôncio Brígido Neto (próximo ao Posto Guarda-vidas 1).

Também estão próprios os pontos na altura da rua Teófilo Ramos, e na altura da Rua Sabiaguaba.

Centro

Está disponível a faixa da altura do Jardim Japonês e Arena Beira Mar, no Mucuripe, até a estátua da Iracema Guardiã, no Aterrinho.

Estão impróprios os trechos da altura da rua Interna até a estátua Iracema do Mucuripe.

Próximo à Ponte Metálica e na altura do Centro Cultural Belchior as águas também estão impróprias para banho, conforme o boletim da Semace.

Oeste

Na região Oeste da Capital, apenas um dos 10 trechos é considerado próprio para banho, que fica na altura da Avenida Filomeno Gomes.

Está impróprio o mar próximo à Igreja de Santa Edwiges e todo o trecho do Posto de Saúde Guiomar Arruda até a foz do Rio Ceará.