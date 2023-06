Parada pela Diversidade Sexual acontece em Fortaleza neste final de semana

A diversidade sexual e o orgulho LGBTQIA+ são celebrados neste final de semana em Fortaleza. A Pré-Parada pela Diversidade Sexual do Ceará tem início neste sábado (24), enquanto a tradicional Parada ocorrerá no domingo (25), das 15 horas às 22h, na avenida Beira Mar, em Fortaleza.

O momento de celebração terá programações diversas ao longo dos dias, organizadas tanto por movimentos sociais, quanto por órgãos estaduais e municipais.

Iniciado em 1999, o evento chega à sua 22ª edição com o tema "Vraaah!!! Todes nas lutas por políticas públicas: por quem se foi, por quem está e por quem virá!". A Madrinha da Parada será a professora e pesquisadora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), Luma Andrade, a primeira travesti doutora do País.

A Parada é idealizada pelo Grupo de Resistência Asa Branca (Grab), em parceria com a Prefeitura de Fortaleza, o Governo do Ceará e outros movimentos sociais.

Como será o trânsito no local?

Cerca de 80 agentes e operadores de tráfego da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) farão a operação especial de mobilidade do evento. O órgão deve começar a atuar já neste sábado (24), a partir de 23 horas, com a coibição do estacionamento na Beira Mar, no trecho compreendido entre as ruas Paula Barros e José Napoleão.

Os trios elétricos que participarão do desfile devem seguir pelo contrafluxo da avenida, ou seja, no sentido Mucuripe/Dragão do Mar.

Além disso, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que reforçará a a frota com 19 ônibus reservas no domingo (25). Os passageiros que quiserem ir ao local de transporte público poderão utilizar as 16 linhas que passam no entorno do evento. Devido à tarifa social do dia, a passagem inteira custará R$ 3,90 e a meia R$ 1,50.

Veja as linhas de ônibus que passam no local

011 - Circular I

012 - Circular II

051 - Grande Circular I

052 - Grande Circular II

071 - Antônio Bezerra / Mucuripe

077 - Parangaba / Mucuripe

078 - Siqueira/Mucuripe/ED

130 - Vila do Mar / Náutico II

711 - Barra do Ceará / Cais do Porto

752 - Caça e Pesca / Centro

901 - Dom Luís

905 - Meireles / Centro

906 - Caça e Pesca / Serviluz / Centro

907 - Castelo Encantado / Centro

001 - 055 - Corujão/Grande Circular I

002 - 056 - Corujão/Grande Circular II

Serviço

XXII Pré-Parada pela Diversidade Sexual do Ceará

Data: 24/06 (sábado)

Horário: 17h às 24h

Local: Aterro da Avenida Beira Mar (ao lado do espigão do Náutico)

XXII Parada pela Diversidade Sexual do Ceará

Data: 25/06 (domingo)

Horário: 15h às 22h

Local: Avenida Beira Mar

Programação de sábado (24)

De 17h às 24h, haverá apresentações artísticas, serviços para a população LGBTQIA+ e uma feira empreendedora no Aterro da Avenida Beira-Mar, próximo ao espigão do Náutico.

18h30: Início as apresentações do artistas LGBTQIA+ locais, como Stefany Mendes e Cris Rodrigues;

Início as apresentações do artistas LGBTQIA+ locais, como Stefany Mendes e Cris Rodrigues; 19h: A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) estará ofertará, de forma gratuita, testes de HIV, sífilis e hepatites virais e receber orientações e insumos de prevenção sobre saúde sexual para pessoas LGBTQIA+.

Programação de domingo (25)

15h: Concentração (em frente à Barraca O Joca)

Concentração (em frente à Barraca O Joca) 16h: Abertura oficial da Parada com representações do movimento LGBTQIA+

Abertura oficial da Parada com representações do movimento LGBTQIA+ 16h30 às 17h30: Hora da Militância LGBT

Hora da Militância LGBT 17h30: Saída da concentração

Saída da concentração 18h: Minuto de silêncio e de protesto contra a LGBTfobia e o LGBTcídio

Minuto de silêncio e de protesto contra a LGBTfobia e o LGBTcídio 22h: Encerramento (antes do aterro da Praia de Iracema)