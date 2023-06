Policiais militares salvam criança de engasgo em Juazeiro do Norte; veja vídeo

Policiais militares salvaram uma criança de dois anos de idade que estava engasgada. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (23), no bairro Romeirão, em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri.

De acordo com os agentes que atenderam a ocorrência, os pais do menino informaram que o filho teria se engasgado com a própria secreção e que estava tendo convulsões. Imediatamente, a soldado Ana Clara, integrante da composição, segurou a criança desacordada e executou a manobra de Heimlich, dentro da viatura, no caminho até uma unidade de saúde local.

Feita a manobra, o garoto logo teve as vias aéreas desobstruídas e voltou a respirar. No hospital, ele recebeu atendimento médico de emergência e ficou em observação até a situação estabilizar. Ele já está fora de risco.

Primeiros-socorros

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a equipe médica que atendeu a criança informou que o atendimento pré-hospitalar e a rápida transferência para uma unidade de atendimento foram atitudes fundamentais para salvar a vida dela.

Manobra de Heimlich

A manobra de Heimlich é bastante utilizada pelas forças de segurança para salvar pessoas de engasgos.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Ceará, a estratégia consiste em se posicionar por trás da vítima e enlaçá-la com os braços ao redor do abdômen (se for criança, é preciso se ajoelhar primeiro), caso ela esteja consciente.

"Uma das mãos permanece fechada sobre a chamada 'boca do estômago' (região epigástrica). A outra mão comprime a primeira, ao mesmo tempo em que empurra a 'boca do estômago' para dentro e para cima, como se quisesse levantar a vítima do chão. Faça movimentos de compressão para dentro e para cima (como uma letra 'J'), até que a vítima elimine o corpo estranho", ensina a corporação.