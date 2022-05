Em Fortaleza, bombeiros salvam bebês de engasgo com manobra de Heimlich; veja como funciona

Bombeiros militares salvaram dois bebês de engasgo nesta sexta-feira (13), em Fortaleza, com a chamada "manobra de Heimlich".

O primeiro caso foi de uma criança de nove meses. De acordo com os agentes de segurança, a suspeita é de que ela tenha se engasgado com um pedaço de carne enquanto a mãe a alimentava.

Não conseguindo, sozinha, resolver a situação, a mãe e a irmã da bebê buscaram ajuda no quartel do Corpo de Bombeiros no bairro.

Na entrada do quartel, os subtenentes Florêncio e Neto e o soldado Arnaldo prestaram os primeiros socorros à criança e fizeram nela a manobra de Heimlich para desentalar o alimento.

Veja como funciona:

Por prevenção, os agentes pediram ainda que a família fosse a uma unidade básica de saúde para avaliação clínica da bebê.

Outro caso

Também nesta sexta (13), uma viatura do Corpo de Bombeiros foi "trancada" por um casal que estava num carro de aplicativo com uma criança de cinco meses engasgada. Aconteceu na avenida Presidente Castelo Branco.

Segundo os agentes, também foi utilizada a manobra de Heimlich para desengasgar o bebê. "A manobra foi um sucesso e logo se ouviu o choro da criança", disse o tenente Francenildo, que comandou o socorro.

Da mesma forma, foi solicitado aos pais que levassem a criança para avaliação médica.