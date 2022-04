Jiboia é encontrada em banheiro de shopping na Grande Fortaleza

Uma jiboia foi encontrada no banheiro masculino de um shopping em Maracanaú, na Grande Fortaleza, nesta segunda-feira (11). Um cliente do estabelecimento foi utilizar o reservado e se deparou com a cobra, que tem pouco mais de 1 metro.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). Os agentes resgataram o animal, que foi solto na floresta de Pacatuba, município próximo.

Assista ao vídeo

O North Shopping Maracanaú disse, em nota, que a equipe de conservação do estabelecimento "imediatamente contatou o Corpo de Bombeiros" e pontua que a remoção da jiboia foi feita rapidamente. Conforme o texto, ninguém ficou ferido. O local seguiu funcionando normalmente.

"Nossas equipes seguem adotando todos os padrões de controle sanitário e de segurança, visando a tranquilidade dos nossos colaboradores e clientes", diz nota.

Crescem resgates de cobras

Entre fevereiro e março deste ano, 976 cobras foram resgatadas pelo CBMCE. Foram 472 no primeiro mês citado, contra 504 no seguinte. Segundo a corporação, o número é 60% do total de resgates de animais no Ceará.

"Na roça, muitas pessoas não usam bota, luva e, quando limpam o terreno ou pegam em madeira não olham direito o local", comenta o tenente-coronel Giuliano Rocha.

Ele continua afirmando que "nas cidades, está se tornando comum se encontrar cobra em motor de carro". A orientação é manter uma distância segura e logo depois ligar para o 193.

É indicado ainda fotografar ou filmar o animal — com zoom principalmente na cabeça — para possível identificação em caso de picada.