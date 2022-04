Sucuri gigante de mais de 6 metros é registrada em rio de água cristalina no MS; veja vídeo

Uma sucuri de mais seis metros foi registrada dentro d'água, em um rio cristalino, no município de Jardim, no Mato Grosso do Sul. As imagens raras foram registradas pelo fotógrafo e monitor ambiental Fernando Maidana, que compartilhou o vídeo com os seguidores nas redes sociais.

Em entrevista ao portal g1, o profissional revelou que estava fazendo um monitoramento da área quando avistou a cobra. Ele explicou que o vídeo foi gravado após muito tempo de observação, em respeito ao espaço do animal. "Mantive uma distância e fiz o registro com uma Go-Pro", disse.

Assista ao vídeo

Maidana, que trabalha há quatro anos no ramo do ecoturismo, afirmou que o registro da sucuri gigante nessas condições é raro. "A natureza proporciona, todos os dias, um encontro diferente. Quando você vê uma sucuri, já é algo raro. Agora, você vê-la dentro da água é mais raro ainda", detalhou Fernando.

O fotógrafo explicou os cuidados ao lidar com um animal selvagem. "Quando você avistar um animal, deve observar seu comportamento, ver para onde está indo e tomar cuidado. Não deve agir na emoção. Toda filmagem ou fotografia de animais selvagens gera um esforço e devemos prezar pela nossa segurança e a dos animais", finalizou.