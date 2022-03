Dona de casa ouve barulho, suspeita de ladrão, mas encontra cobra em cozinha na Austrália

Uma dona de casa levou um grande susto após ouvir o barulho de algo quebrando em sua cozinha, quando imediatamente suspeitou que um ladrão havia invadido a residência, em Glenview, na Austrália.

Ao verificar o que teria ocorrido, no entanto, a mulher se deparou com uma enorme cobra píton dentro da despensa. Segundo o portal da Sunshine Coast Snake Catchers, organização especializada na captura de serpentes na região de Queensland, nordeste do país, o caso ocorreu na última terça-feira (15).

Assista ao vídeo

A mulher, então, chamou a polícia para remover a cobra do local. Em vídeo publicado pela dona de casa nas redes sociais, um representante da organização entrou na residência e foi guiado até à despensa, onde encontrou objetos quebrados no chão.

O profissional, então, se deparou com a cobra escondida entre alguns itens de cozinha na prateleira superior. Em poucos minutos, o tratador conseguiu pegar a serpente e colocá-la dentro de uma bolsa. Segundo ele, mais tarde, ela seria liberada na natureza.