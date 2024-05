Pela primeira vez na história, modelos desfilam de maiô na Arábia Saudita

Pela primeira vez na história, modelos usaram maiôs durante desfile na Arábia Saudita, nessa sexta-feira (17). O evento foi considerado extremamente significativo, já que a tradição do país muçulmano não permite que mulheres apareçam em público sem a abaya preta.

Proprietária da marca à frente do desfile, a estilista marroquina Yasmina Qanzal falou sobre o feito inédito, ressaltando que a coleção valoriza a cultura árabe.

“Quando viemos para cá, entendemos que um desfile de maiôs na Arábia Saudita era um momento histórico. É verdade que este país é muito conservador, mas tentamos mostrar maiôs elegantes que representam o mundo árabe", afirmou ela.

Tendo assistido ao desfile de perto, a influenciadora de moda Shouq Mohammed aprovou a novidade: “É a primeira vez que um desfile de maiôs acontece na Arábia Saudita, mas por que não? É possível e nós conseguimos aqui”.

Outro influenciador presente no evento, o francês Raphael Simacourbe considerou o desfile como um “grande sucesso”. “É muito corajoso da parte deles fazer isso hoje, então, estou muito feliz de assistir”, declarou.

VEJA FOTOS DO DESFILE

Legenda: Estilista responsável pelas peças as descreveu como elegantes representações do mundo árabe Foto: AFP

Legenda: Uma das modelos chegou a posar com biquíni Foto: AFP

Legenda: Modelos vestiram peças coloridas e com diferentes recortes Foto: AFP

REFORMAS SOCIAIS NA ARÁBIA SAUDITA

Constantemente associada à repressão feminina, a Arábia Saudita é o berço do wahhabismo, uma interpretação puritana do islamismo, que impõe diversas restrições às mulheres.

No entanto, nos últimos anos, o país tem realizado lentas reformas sociais. As mudanças têm aliviado as restrições impostas ao gênero feminino e aberto a economia para o entretenimento.