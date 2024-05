Homem desaparecido há 26 anos é encontrado vivo no sótão de vizinho, na Argélia

Um homem considerado desaparecido há 26 anos, na Argélia, foi encontrado vivo, na semana passada. Omar Bin Omran, hoje com 45 anos, estava escondido no sótão de um vizinho, na cidade de El Guedid, onde foi mantido refém por mais de duas décadas. O suspeito, de 61 anos, que não teve o nome divulgado, tentou fugir, mas foi preso.

A vítima foi achada embaixo de um palheiro no último domingo (12). Uma denúncia anônima alertou as autoridades de que ela era mantida aprisionada pelo idoso no porão da residência, localizada a cerca de 200 metros da casa dela. Na ocasião, o suspeito tentou escapar, mas foi capturado pelos agentes de segurança. As informações são da BBC.

Omar Bin Omran desapareceu em 1998, mesmo período em que a Argélia vivia um conflito, que perdurou por uma década, entre o governo e grupos islâmicos. A família dele temia que ele estivesse entre os milhares de mortos e desaparecidos deixados pela guerra.

À Polícia, o homem disse que do cativeiro, ocasionalmente, conseguia ver os seus familiares, mas não pedia ajuda porque o sequestrador o convenceu de que ele estava sob "um feitiço".

Nas redes sociais, um irmão de Omar Bin Omran disse que o suposto sequestro foi motivado por uma disputa por herança. Conforme a imprensa local, a mãe deles faleceu em 2013 sem saber que a vítima estava viva.

Segundo as autoridades, o caso continua em investigação e o homem está recebendo cuidados médicos e psicológicos. Um porta-voz do Ministério Público classificou o crime como "atroz".