Quadro original de Monet é vendido por R$ 178 milhões em leilão de NY

Um quadro do pintor francês impressionista Claude Monet foi vendido por 34,8 milhões de dólares (cerca de 178 milhões de reais) em um leilão na noite de quarta-feira (15), anunciou a Sotheby's.

As casas de leilões Sotheby's Christie's deram início a temporada de leilões de primavera no hemisfério norte na segunda-feira (13) em Nova York. Apesar dos resultados abaixo da média no mercado global de arte no ano passado, as fortes vendas em Londres e Paris geraram otimismo para 2024.

Veja também Mundo França proíbe o TikTok na Nova Caledônia após onda de tumultos deixar quatro mortos Mundo Homem acusado de derrubar árvore de mais de 200 anos no Reino Unido se declara inocente

"Meules a Giverny", de Monet, pintado em 1893, foi vendido pela quantia milionária após uma guerra de ofertas. No mesmo leilão, a artista britânica naturalizada mexicana Leonora Carrington teve seu quadro "As Distrações de Dagoberto" vendido por US$ 28,5 milhões (R$ 146 milhões).

Com a venda, Carrington se tornou uma das cinco artistas femininas com obras mais caras em um leilão, afirmou a Sotheby's, e entre os quatro principais artistas do surrealismo, superando Max Ernst e Salvador Dali.

A Christie's vendeu quase 115 milhões de dólares em arte contemporânea, incluindo um quadro de Jean-Michel Basquiat por US$ 32 milhões (R$ 164 milhões). Na casa de leilões Phillips, "Untitled (ELMAR)", de Basquiat, foi vendido por US$ 46,5 milhões.

Com a guerra na Ucrânia e das suas consequências – que provocaram uma queda no número de compradores russos –, as vendas em leilões de arte caíram a 14,9 bilhões de dólares no ano passado, contra US$ 16 bilhões em 2022.