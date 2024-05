Portal interativo que 'liga' NY a Dublin é fechado após xingamentos e nudez entre participantes

Dois "portais" com câmera instalados em Nova York, nos Estados Unidos, e em Dublin, na Irlanda, que simulam uma conexão entre os dois países, tiveram de ser desligados pouco após a inauguração devido ao mau comportamento de usuários, que registraram ofensas, cenas de nudez e até referenciaram os ataques de 11 de setembro.

Segundo o G1, os portais eram equipados com webcans que transmitiam as pessoas em tempo real, uma iniciativa do artista lituano Benediktas Gylys, pensada para conectar pessoas de diferentes lugares e promover interação entre elas.

No início, o público reagiu de maneira eufórica, com acenos e danças. No entanto, com pouco tempo, os transeuntes começaram a registrar cenas de nudez, dedos do meio e outras obscenidades.

A situação viralizou nas redes sociais, o que levou autoridades dos EUA e da Irlanda a desligarem os portais na última terça-feira (14). Ainda não há previsão para reativação.

Soluções técnicas

O G1 informou que os organizadores da exposição avaliam "possíveis soluções técnicas" para enfrentar o comportamento inadequado do público. De acordo com o porta-voz do Conselho Municipal de Dublin, Michael Ryan, a previsão é de que os portais voltem a funcionar até este fim de semana.

Porta-voz da parceria Flatiron NoMad, um grupo empresarial de Manhattan, Zac Roy ressaltou que "a esmagadora maioria" das pessoas que interagiram com a obra de arte na região se comportou adequadamente.