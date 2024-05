Rei Charles III diz que perdeu o paladar durante quimioterapia

Durante uma visita ao museu militar Army Flying Museum, no Reino Unido, nesta segunda-feira (13), o rei Charles III deu detalhes de seu tratamento contra um câncer de próstata. Em uma conversa no evento, o veterano do exército britânico chamado Aaron Mapplebeck disse que havia perdido o paladar durante a quimioterapia. Charles, então, afirmou que o mesmo aconteceu com ele, sem especificar se a sequela foi temporária. As informações são do “Daily Mail”.

Veja também Mundo Navio 'voador' é registrado no litoral da Grécia; entenda o fenômeno Mundo Tempestade solar gera rara aurora boreal na Irlanda e outros países da Europa; veja

O membro da família real britânica tornou seu diagnóstico público em fevereiro desse ano. Aos 75 anos, o filho mais velho de Elizabeth II cancelou os compromisso públicos quando iniciou o tratamento, mas não deixou o cargo.

Volta às atividades

No dia 30 de março, ele voltou às atividades e visitou o University College Hospital Macmillan Cancer Center de Londres com a rainha Camilla ao seu lado.

Em abril, tabloides divulgaram que a saúde de Charles havia piorado significativamente, e que os detalhes do funeral do monarca são atualizados com frequência. “É claro que ele está determinado a vencer a doença e eles estão apostando tudo nisso. Todos continuam otimistas, mas ele está realmente muito mal, mais do que estão deixando transparecer”, disse uma fonte ao “The Daily Beast”.