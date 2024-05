Alice Munro, escritora vencedora do prêmio Nobel de Literatura, morre aos 92 anos

A escritora canadense Alice Munro morreu aos 92 anos. Ela estava em uma casa de repouso e sofria de demência nos últimos anos. Segundo o jornal Globe and Mail, a escritora faleceu na noite de segunda-feira (13), em Ontário.

Alice foi vencedora do Prêmio Nobel de Literatura em 2013 e conhecida como uma das maiores contistas da sua geração. Entre os contos mais aclamados da escritora estão "Dance of the happy shades" (1968), "The moons of Jupiter" (1982), "Runaway" (2004) e "Dear life" (2012), que renderam a ela diversos prêmios.

Veja também Mundo Rei Charles III diz que perdeu o paladar durante quimioterapia Mundo Fã de banda punk rock perde movimento do corpo após vocalista pular na plateia

Munro também conquistou em 2009 o Man Booker International Prize pelo conjunto de sua obra. Teve como influência nomes como Katherine Anne Porter, Flannery O’Connor, Carson McCullers, James Agee e William Maxwell.

Alice Munro nasceu em 10 de julho de 1931, em Wingham, Ontário. Começou a carreira na literatura no início dos anos 1950, com seu primeiro livro, "Dance of the happy shades".