Deputado governista foge do plenário com projeto de lei para impedir votação em Taiwan; veja vídeo

Em uma sessão marcada por trocas de socos no Congresso de Taiwan, uma cena chamou atenção. Em meio a confusão, um deputado do Partido Democrático Progressista (PDP) fugiu do plenário com um projeto nos braços para impedir que ele fosse votado nesta sexta-feira (17).

A proposta havia sido encaminhada pelos partidos de oposição Kuomintang (KMT) e Partido do Povo de Taiwan (TPP), que controlam o Legislativo. A reforma prevista amplia os poderes dos parlamentares para fiscalizar o governo.

Ao decorrer da briga, legisladores rodearam o assento do orador. Alguns deles saltaram sobre mesas e puxaram outros deputados para o chão.

A cena foi registrada em vídeo e tem repercutido nas redes sociais.

Não é a primeira vez que cenas de agressão acontecem no Parlamento de Taiwan. Em 2004, o próprio presidente eleito pelo PDP, que toma posse nesta segunda-feira (20), foi agredido durante um debate sobre procedimentos.

Oposição minoritária

O principal partido da oposição, o Kuomintang (KMT), tem mais assentos do que o partido Democrático Progressista (PDP, na sigla original), que evenceu nas eleições em janeiro. Os oposicionistas não possuem cadeiras suficientes para formar uma maioria sozinho, mas tem conseguido se aliar ao Partido Popular de Taiwan para impor suas pautas de preferência do Parlamento.

Segundo o partido do governo, as duas siglas oposicionistas têm forçado a aprovação das propostas sem o processo habitual da Casa. O partido define a situação como “um abuso de poder inconstitucional”.