Mulher encontra cobra jararaca em casa e surpreende pela calma

Uma gerente financeira encontrou um filhote de jararaca no quintal da casa de praia em que estava em Peruíbe, litoral de São Paulo. O animal foi resgatado e devolvido à natureza com um auxílio de um biólogo, que destacou a forma "surpreendentemente calma" que a mulher lidou com a situação.

Priscila Gomes Luiz estava na residência de veraneio, localizada na Praia do Guaraú, quando avistou a cobra no quintal. Ao notar a aproximação da humana, o animal se surpreendeu e seguiu para a lavanderia do imóvel, movimento que assustou de "leve" a moradora. As informações são do portal G1.

Em seguida, a gerente financeira buscou ajuda profissional para remover o filhote seguramente do local. Ela contatou o biólogo que atua na Secretaria de Meio Ambiente de Peruíbe, Thiago Malpighi, que chegou ao local minutos depois.

Antes de chegar a residência, o profissional instruiu a mulher a ficar observando a cobra e impedir que animais domésticos e pessoas, em especial crianças, chegassem próximo dela.

Após cerca de 20 minutos, o especialista chegou no endereço e capturou a jararaca. Segundo ele informou ao G1, a cobra era da espécie Bothrops jararaca, e estava na fase de filhote, com cerca de 30 centímetros de comprimento. O animal foi solto em uma área de vegetação nativa no sábado (12).

Especialista ficou surpreso com 'calma' da mulher

Thiago disse ter ficado surpreso com a tranquilidade e frieza de Priscila durante todo o processo. "Ela já imaginava que era uma jararaca, e ainda assim, de maneira admirável, estava bastante calma", disse à publicação.

O biólogo relatou que esse tipo de postura não é comum. "Normalmente, [as pessoas] ficam agitadas nesses momentos". A gerente financeira disse ter ciência de que o local era propenso ao aparecimento de animais e explicou que acredita ser importante não matar tais bichos, mas buscar ajuda.

Thiago Malpighi Biólogo "As pessoas, em vez de matar, devem manter uma distância segura e entrar em contato com profissionais e pessoas habilitadas para ajudarem em situações como essa".

O especialista destacou que, entre setembro de 2021 e essa segunda-feira (14), realizou cinco resgates de jararaca na região. A cobra é peçonhenta e está envolvida em cerca de 90% dos quadros clínicos decorrentes de ataques por mordedura no Brasil.

