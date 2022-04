Cobra píton devolvida à natureza por engano é recapturada no DF

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) divulgou, na tarde deste sábado (9), que encontrou, durante a manhã a píton que tinha sido devolvida à natureza após ser confundida com uma jiboia. O animal foi localizado em uma Área de Proteção Ambiental, próximo ao Caub, no Riacho Fundo.

A píton é uma espécie exótica e, portanto, não deve estar na mata, pois a permanência pode ser prejudicial a outros animais, causando um desequilíbrio ambiental.

Conforme nota da PMDF, na manhã de hoje, os policiais receberam a informação de um ciclista, Wayner Sussumu, que avistou a cobra e publicou imagem dela em um grupo. O animal tinha sido visualizado por volta das 9h40. Com a possível localização da píton em mãos, os policiais fizeram "uma varredura minuciosa pela área do curso d'água e de cerrado".

"Com apoio de outros integrantes do Batalhão Ambiental, a serpente foi localizada e apreendida às 14h40", diz a corporação.

Segundo a PM, o animal, que tem cerca de 2 metros, "está aparentemente saudável e foi encaminhado à sede do Batalhão de Polícia Militar Ambiental".

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil